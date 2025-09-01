Опрос: половина россиян начинает новоселье с кошки
Бирманская кошка обладает длинной шерстью и спокойным характером
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Переступая порог нового дома, 51% опрошенных россиян запускают или готовы запустить в жилище первой кошку, показывает исследование* ВТБ, проведенное перед ВЭФ-2025.
Особенно верны традициям в южных регионах (60%), а вот жители Дальнего Востока - прагматичнее. Несмотря на то, что Владивосток – столица самых редких крупных кошек планеты, дальневосточных леопардов, только 38% его жителей запускают в новый дом первой кошку, еще столько же жителей Дальнего Востока не совершают никаких "переездных" ритуалов.
По данным опроса ВТБ, следование приметам при переезде – явление довольно распространенное. Помимо кошки, новоселье россияне сопровождают генеральной уборкой (43%) и шумным весельем (32%).
Единого рецепта помощи пушистому новоселу в освоении на новом месте нет, но большинство владельцев (54%) предпочитают создавать кошке ощущение безопасности, используя знакомые предметы. Для защиты мебели используют когтеточки. Респонденты уверены, что где кошка любит точить когти, там и должна стоять когтеточка или ее альтернатива.
Исследование проведено в рамках кампании ВТБ "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего", приуроченной к ВЭФ-2025. Ее главный герой – дальневосточный леопард. Дикое животное, обитающее в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, внесено в Красную книгу и находится на грани исчезновения – сегодня в России обитает более 120 особей. В 2024 году ВТБ взял на себя роль хранителя семьи леопарда Герды и троих ее котят. Банк поддерживает защитников дикой природы, привлекает внимание к важности сохранения самой большой редкой кошки планеты и биоразнообразия России.
*Исследование было проведено 8-12 августа 2025 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2025 году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
