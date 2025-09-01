Рейтинг@Mail.ru
Опрос: половина россиян начинает новоселье с кошки - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250901/opros-polovina-rossiyan-nachinaet-novosele-s-koshki-1149130354.html
Опрос: половина россиян начинает новоселье с кошки
Опрос: половина россиян начинает новоселье с кошки - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Опрос: половина россиян начинает новоселье с кошки
Переступая порог нового дома, 51% опрошенных россиян запускают или готовы запустить в жилище первой кошку, показывает исследование* ВТБ, проведенное перед... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T16:16
2025-09-01T16:16
втб
общество
россия
недвижимость
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111394/30/1113943042_0:99:965:642_1920x0_80_0_0_9d68f0110ce5db0614d53afbca5ae074.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Переступая порог нового дома, 51% опрошенных россиян запускают или готовы запустить в жилище первой кошку, показывает исследование* ВТБ, проведенное перед ВЭФ-2025.Особенно верны традициям в южных регионах (60%), а вот жители Дальнего Востока - прагматичнее. Несмотря на то, что Владивосток – столица самых редких крупных кошек планеты, дальневосточных леопардов, только 38% его жителей запускают в новый дом первой кошку, еще столько же жителей Дальнего Востока не совершают никаких "переездных" ритуалов.По данным опроса ВТБ, следование приметам при переезде – явление довольно распространенное. Помимо кошки, новоселье россияне сопровождают генеральной уборкой (43%) и шумным весельем (32%).Единого рецепта помощи пушистому новоселу в освоении на новом месте нет, но большинство владельцев (54%) предпочитают создавать кошке ощущение безопасности, используя знакомые предметы. Для защиты мебели используют когтеточки. Респонденты уверены, что где кошка любит точить когти, там и должна стоять когтеточка или ее альтернатива.Исследование проведено в рамках кампании ВТБ "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего", приуроченной к ВЭФ-2025. Ее главный герой – дальневосточный леопард. Дикое животное, обитающее в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, внесено в Красную книгу и находится на грани исчезновения – сегодня в России обитает более 120 особей. В 2024 году ВТБ взял на себя роль хранителя семьи леопарда Герды и троих ее котят. Банк поддерживает защитников дикой природы, привлекает внимание к важности сохранения самой большой редкой кошки планеты и биоразнообразия России.*Исследование было проведено 8-12 августа 2025 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2025 году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111394/30/1113943042_0:9:965:733_1920x0_80_0_0_7910d533195f1807c4494070f51348ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, общество, россия, недвижимость, экономика

Опрос: половина россиян начинает новоселье с кошки

16:16 01.09.2025
 
Бирманская кошка обладает длинной шерстью и спокойным характером
Бирманская кошка обладает длинной шерстью и спокойным характером
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Переступая порог нового дома, 51% опрошенных россиян запускают или готовы запустить в жилище первой кошку, показывает исследование* ВТБ, проведенное перед ВЭФ-2025.

Особенно верны традициям в южных регионах (60%), а вот жители Дальнего Востока - прагматичнее. Несмотря на то, что Владивосток – столица самых редких крупных кошек планеты, дальневосточных леопардов, только 38% его жителей запускают в новый дом первой кошку, еще столько же жителей Дальнего Востока не совершают никаких "переездных" ритуалов.

По данным опроса ВТБ, следование приметам при переезде – явление довольно распространенное. Помимо кошки, новоселье россияне сопровождают генеральной уборкой (43%) и шумным весельем (32%).

Единого рецепта помощи пушистому новоселу в освоении на новом месте нет, но большинство владельцев (54%) предпочитают создавать кошке ощущение безопасности, используя знакомые предметы. Для защиты мебели используют когтеточки. Респонденты уверены, что где кошка любит точить когти, там и должна стоять когтеточка или ее альтернатива.

Исследование проведено в рамках кампании ВТБ "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего", приуроченной к ВЭФ-2025. Ее главный герой – дальневосточный леопард. Дикое животное, обитающее в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, внесено в Красную книгу и находится на грани исчезновения – сегодня в России обитает более 120 особей. В 2024 году ВТБ взял на себя роль хранителя семьи леопарда Герды и троих ее котят. Банк поддерживает защитников дикой природы, привлекает внимание к важности сохранения самой большой редкой кошки планеты и биоразнообразия России.

*Исследование было проведено 8-12 августа 2025 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2025 году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБОбществоРоссияНедвижимостьЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV века
16:40Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители
16:23След убийства Парубия ведет к Зеленскому- громкое заявление депутата ВРУ
16:16Опрос: половина россиян начинает новоселье с кошки
15:46Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры
15:13Аксенов поручил обесточить незаконно используемый объект в Феодосии
14:54Новости СВО: армия России громит формирования ВСУ по всей линии фронта
14:40Боль России: в Беслане началась вахта памяти жертв теракта в школе №1
14:29Школьница умерла после линейки в Ульяновской области
14:20Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для Крыма
14:15Крымский мост: время ожидания проезда увеличивается
14:07В Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля
13:52В Ялте мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой
13:39Российские бойцы разбили установку Patriot ВСУ и разгромили цеха с БПЛА
13:22Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявления
13:07Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%
13:00Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море
12:50День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год
12:38ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников
12:31На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома
Лента новостейМолния