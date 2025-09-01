https://crimea.ria.ru/20250901/na-ukraine-zaderzhali-podozrevaemogo-v-ubiystve-parubiya-1149115127.html

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия - РИА Новости Крым, 01.09.2025

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия задержан в Хмельницкой области, сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский. РИА Новости Крым, 01.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия задержан в Хмельницкой области, сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский.Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа.По словам главы Нацполиции, подозреваемый долго готовился, следил и планировал преступление. Уточняется, что он замаскировался в сотрудника курьерской службы и убил Парубия восемью выстрелами из огнестрельного оружия.После совершения преступления мужчина попытался замести следы и скрывался в Хмельницкой области.Андрей Парубий придерживался крайних националистических взглядов, был активным участником государственных переворотов на Украине 2004 и 2014 годов. Так, во время протестов в Киеве 2013-2014 годов он был "комендантом" палаточного лагеря на площади Независимости, руководил самообороной "Евромайдана".После госпереворота 2014 года политик стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2016-2019 годах работал спикером Верховной рады.В октябре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил Парубию и бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому обвинения в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе. По сведениям ведомства, они проголосовали за проведение так называемой "антитеррористической операции на юго-востоке страны". Подконтрольные Парубию и Махницкому боевики осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. 16 ноября 2023 года Андрей Парубий был объявлен в розыск.В период пребывания Парубия на посту главы СНБО Украины произошла трагедия в Одессе. 2 мая 2014 года в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.Некоторые украинские политики и бывшие сотрудники СБУ предполагают, что Парубий мог лично участвовать в организации трагедии, координируя доставку боевиков в Одессу и их снабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

