Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250901/na-ukraine-zaderzhali-podozrevaemogo-v-ubiystve-parubiya-1149115127.html
На Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия
На Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия - РИА Новости Крым, 01.09.2025
На Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия
Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия задержан в Хмельницкой области, сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский. РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T11:05
2025-09-01T11:05
андрей парубий
новости
украина
хмельницкая область
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149114785_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_de17754d9bd38f9f0055d72e8d79cce7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия задержан в Хмельницкой области, сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский.Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа.По словам главы Нацполиции, подозреваемый долго готовился, следил и планировал преступление. Уточняется, что он замаскировался в сотрудника курьерской службы и убил Парубия восемью выстрелами из огнестрельного оружия.После совершения преступления мужчина попытался замести следы и скрывался в Хмельницкой области.Андрей Парубий придерживался крайних националистических взглядов, был активным участником государственных переворотов на Украине 2004 и 2014 годов. Так, во время протестов в Киеве 2013-2014 годов он был "комендантом" палаточного лагеря на площади Независимости, руководил самообороной "Евромайдана".После госпереворота 2014 года политик стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2016-2019 годах работал спикером Верховной рады.В октябре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил Парубию и бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому обвинения в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе. По сведениям ведомства, они проголосовали за проведение так называемой "антитеррористической операции на юго-востоке страны". Подконтрольные Парубию и Махницкому боевики осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. 16 ноября 2023 года Андрей Парубий был объявлен в розыск.В период пребывания Парубия на посту главы СНБО Украины произошла трагедия в Одессе. 2 мая 2014 года в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.Некоторые украинские политики и бывшие сотрудники СБУ предполагают, что Парубий мог лично участвовать в организации трагедии, координируя доставку боевиков в Одессу и их снабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
хмельницкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149114785_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_11a7a40d8650f9efd592ae977835627f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей парубий, новости, украина, хмельницкая область, убийство
На Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия

Подозреваемый в убийстве экс-спикера ВРУ Парубия задержан в Хмельницкой области

11:05 01.09.2025
 
© Нацполиция УкраиныЗадержание предполагаемого убийцы Андрея Парубия
Задержание предполагаемого убийцы Андрея Парубия
© Нацполиция Украины
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия задержан в Хмельницкой области, сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа.
По словам главы Нацполиции, подозреваемый долго готовился, следил и планировал преступление. Уточняется, что он замаскировался в сотрудника курьерской службы и убил Парубия восемью выстрелами из огнестрельного оружия.
После совершения преступления мужчина попытался замести следы и скрывался в Хмельницкой области.
Андрей Парубий придерживался крайних националистических взглядов, был активным участником государственных переворотов на Украине 2004 и 2014 годов. Так, во время протестов в Киеве 2013-2014 годов он был "комендантом" палаточного лагеря на площади Независимости, руководил самообороной "Евромайдана".
После госпереворота 2014 года политик стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2016-2019 годах работал спикером Верховной рады.
В октябре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил Парубию и бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому обвинения в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе. По сведениям ведомства, они проголосовали за проведение так называемой "антитеррористической операции на юго-востоке страны". Подконтрольные Парубию и Махницкому боевики осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. 16 ноября 2023 года Андрей Парубий был объявлен в розыск.
В период пребывания Парубия на посту главы СНБО Украины произошла трагедия в Одессе. 2 мая 2014 года в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.
Некоторые украинские политики и бывшие сотрудники СБУ предполагают, что Парубий мог лично участвовать в организации трагедии, координируя доставку боевиков в Одессу и их снабжение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Андрей ПарубийНовостиУкраинаХмельницкая областьУбийство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52В Ялте мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой
13:39Российские бойцы разбили установку Patriot ВСУ и разгромили цеха с БПЛА
13:22Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявления
13:07Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%
13:00Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море
12:50День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год
12:38ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников
12:31На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома
12:21Взрывы в Ленинском районе Крыма - власти назвали причину
12:13Аномальная 39-градусная жара накроет Кубань
12:09Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах Крыма
11:47Опрос ВТБ: 71% россиян поддержали обучение школьников использованию ИИ
11:32ВСУ обстреляли АЗС и склад гумпомощи в Алешках – погибла женщина
11:21Крымский мост: очередь превысила 1000 авто
11:11Путин отметил роль Турции в урегулировании конфликта на Украине
11:05На Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия
10:55Часть восточного Крыма обесточена
10:30В новых регионах России с 2022 года построили и обновили 875 школ
10:22Житель Тамбовской области задержан за подготовку диверсии
10:05Путин рассказал о развитии отношений России и Индии
Лента новостейМолния