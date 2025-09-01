Крымский мост: время ожидания проезда увеличивается
Крымский мост – проезда ждут более 1700 автомашин с двух сторон
14:15 01.09.2025 (обновлено: 14:18 01.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами проезда ждут более 1700 авто с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 467 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении.
Тремя часами ранее очередь превысила 1000 автомобилей, в течение ночи проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
