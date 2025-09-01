Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: со стороны Кубани быстро растет очередь - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: со стороны Кубани быстро растет очередь
Крымский мост: со стороны Кубани быстро растет очередь - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Крымский мост: со стороны Кубани быстро растет очередь
На Крымском мосту в понедельник утром начала расти и быстро увеличивается очередь при въезде на полуостров. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T07:04
2025-09-01T08:08
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в понедельник утром начала расти и быстро увеличивается очередь при въезде на полуостров. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее проезда со стороны Краснодарского края ожидали 160 автомобилей, в течение ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был свободен.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Крымский мост: со стороны Кубани быстро растет очередь

Крымский мост – проезда ждут более 300 автомобилей со стороны Краснодарского края

07:04 01.09.2025 (обновлено: 08:08 01.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в понедельник утром начала расти и быстро увеличивается очередь при въезде на полуостров. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 360 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 7 утра.

Часом ранее проезда со стороны Краснодарского края ожидали 160 автомобилей, в течение ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был свободен.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
