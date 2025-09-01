https://crimea.ria.ru/20250901/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-2000-1149133822.html
Крымский мост сейчас: обстановка на 20.00
Крымский мост сейчас: обстановка на 20.00
На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами проезда ждут более более 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами проезда ждут более более 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
20:02 01.09.2025 (обновлено: 20:05 01.09.2025)