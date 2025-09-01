Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка на 20.00 - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на 20.00
Крымский мост сейчас: обстановка на 20.00
На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами проезда ждут более более 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T20:02
2025-09-01T20:05
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688700_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_61ebe2074648f509b642a0a15642f971.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами проезда ждут более более 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: обстановка на 20.00

Крымский мост сейчас - обстановка на 20.00

20:02 01.09.2025 (обновлено: 20:05 01.09.2025)
 
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами проезда ждут более более 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 215 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
