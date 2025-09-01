https://crimea.ria.ru/20250901/krymskiy-most-seychas-mnogokilometrovye-ocheredi-stoyat-so-storony-tamani-1149113638.html
Крымский мост сейчас: многокилометровые очереди стоят со стороны Тамани
Крымский мост сейчас: многокилометровые очереди стоят со стороны Тамани
2025-09-01T09:22
2025-09-01T09:22
2025-09-01T09:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, в очереди со стороны Тамани стоят более 600 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее проезда со стороны Краснодарского края ожидали 360 автомобилей, в течение ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:22 01.09.2025 (обновлено: 09:23 01.09.2025)