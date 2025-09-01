Рейтинг@Mail.ru
2025-09-01T11:21
2025-09-01T11:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в автомобильном заторе с обеих сторон стоят более 1000 автомобилей , наибольшее скопление транспорта фиксируется со стороны Тамани. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее проезда со стороны Краснодарского края ожидали более 600 автомобилей, в течение ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: очередь превысила 1000 авто

Очереди на Крымский мост насчитывают более 1000 авто с обеих сторон

11:21 01.09.2025 (обновлено: 11:22 01.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в автомобильном заторе с обеих сторон стоят более 1000 автомобилей , наибольшее скопление транспорта фиксируется со стороны Тамани. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Двумя часами ранее проезда со стороны Краснодарского края ожидали более 600 автомобилей, в течение ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
