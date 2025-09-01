https://crimea.ria.ru/20250901/krymskiy-most-ochered-prevysila-1000-avto-1149117118.html
Крымский мост: очередь превысила 1000 авто
Крымский мост: очередь превысила 1000 авто
2025-09-01T11:21
2025-09-01T11:21
2025-09-01T11:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в автомобильном заторе с обеих сторон стоят более 1000 автомобилей , наибольшее скопление транспорта фиксируется со стороны Тамани. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее проезда со стороны Краснодарского края ожидали более 600 автомобилей, в течение ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
