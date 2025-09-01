Рейтинг@Mail.ru
День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250901/den-znaniy-v-krymu-kak-startoval-novyy-uchebnyy-god-1149121096.html
День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год
День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год - РИА Новости Крым, 01.09.2025
День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год
В рамках реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в Евпатории в День знаний открыли новую... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T12:50
2025-09-01T12:59
день знаний
керчь
ялта
алушта
сергей аксенов
галина огнева
янина павленко
олег каторгин
1 сентября
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149121221_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f90ccafc07b45c25015138e99e4289a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В рамках реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в Евпатории в День знаний открыли новую школу на 480 учеников. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В новой школе созданы все условия для качественного учебного и воспитательного процесса, комфортного труда педагогов и всестороннего развития детей. Открытие позволит разгрузить другие школы города, отметил глава республики.И подчеркнул, что в Крыму до 2030 года планируется строительство еще семи новых школ, а также продолжится капитальный ремонт и обновление материально-технической базы существующих образовательных учреждений.Первые звонки прозвучали по всему Крыму. К поздравлениям учащихся, педагогов и родителей присоединились руководители городских администраций. Мэр Ялты Янина Павленко отметила особое значение этого дня для первоклассников и выпускников."Пусть этот год для каждого школьника станет годом открытий. Не только тех, что прописаны в учебниках, но и тех, что каждый сделает для себя", – пожелала Павленко.Руководитель администрации Алушты Галина Огнева пожелала учителям неиссякаемого вдохновения, а родителям – терпения и гордости за своих детей. И подчеркнула, что 2025 год в стране объявлен Годом защитника Отечества."Очень важно, чтобы новое поколение росло с чувством уважения к своей Родине, гордостью за ее историю и благодарностью к людям, которые ее защищали и защищают. Пусть именно идеи патриотизма, долга и справедливости станут для наших детей прочным фундаментом воспитания", – отметила Огнева.В Керчи первые звонки прозвенели для более чем 12 тысяч школьников, включая 1058 первоклассников. Глава администрации Олег Каторгин побывал на линейке в первой школе-гимназии имени Деминой, где открыли три первых класса. Он пожелал первоклассникам легко усваивать новые знания, старшеклассникам – успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а педагогам и родителям – терпения и вдохновения.Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что в российском Крыму создаются все условия, чтобы подготовка новых граждан нашей страны проходила в комфортной среде: строятся и ремонтируются детские сады и школы, классы и аудитории оснащаются новым оборудованием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах КрымаНовый этап в жизни: лидеры Крыма поздравили школьников с Днем знаний"Вторая рука" и новый сервис MAX – что ждет россиян в сентябре
керчь
ялта
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149121221_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_68d5e0830555742038dc1b4bc14bf155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день знаний, керчь, ялта, алушта, сергей аксенов, галина огнева, янина павленко, олег каторгин, 1 сентября, новости крыма, крым, школа, образование в крыму и севастополе, общество
День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год

В День знаний в Крыму открыли новую школу на 480 учеников в Евпатории

12:50 01.09.2025 (обновлено: 12:59 01.09.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваОткрытие новой школы в Евпатории
Открытие новой школы в Евпатории
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В рамках реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в Евпатории в День знаний открыли новую школу на 480 учеников. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В новой школе созданы все условия для качественного учебного и воспитательного процесса, комфортного труда педагогов и всестороннего развития детей. Открытие позволит разгрузить другие школы города, отметил глава республики.
И подчеркнул, что в Крыму до 2030 года планируется строительство еще семи новых школ, а также продолжится капитальный ремонт и обновление материально-технической базы существующих образовательных учреждений.
"Желаю всем крымским школьникам использовать время учебы с толком, чтобы получить твердые знания и подготовиться к будущей взрослой жизни. Ведь многие важные ценности: любовь к Родине и родителям, уважение к старшим, умение преодолевать трудности и стремление к саморазвитию – закладываются именно в школьные годы", – подчеркнул Аксенов.
Первые звонки прозвучали по всему Крыму. К поздравлениям учащихся, педагогов и родителей присоединились руководители городских администраций. Мэр Ялты Янина Павленко отметила особое значение этого дня для первоклассников и выпускников.
"Пусть этот год для каждого школьника станет годом открытий. Не только тех, что прописаны в учебниках, но и тех, что каждый сделает для себя", – пожелала Павленко.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПервый звонок в школе № 15 города Ялты
Первый звонок в школе № 15 города Ялты
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Первый звонок в школе № 15 города Ялты
Руководитель администрации Алушты Галина Огнева пожелала учителям неиссякаемого вдохновения, а родителям – терпения и гордости за своих детей. И подчеркнула, что 2025 год в стране объявлен Годом защитника Отечества.
"Очень важно, чтобы новое поколение росло с чувством уважения к своей Родине, гордостью за ее историю и благодарностью к людям, которые ее защищали и защищают. Пусть именно идеи патриотизма, долга и справедливости станут для наших детей прочным фундаментом воспитания", – отметила Огнева.
© Telegram Галина ОгневаПервое сентября в одной из школ Алушты
Первое сентября в одной из школ Алушты
© Telegram Галина Огнева
Первое сентября в одной из школ Алушты
В Керчи первые звонки прозвенели для более чем 12 тысяч школьников, включая 1058 первоклассников. Глава администрации Олег Каторгин побывал на линейке в первой школе-гимназии имени Деминой, где открыли три первых класса. Он пожелал первоклассникам легко усваивать новые знания, старшеклассникам – успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а педагогам и родителям – терпения и вдохновения.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаПервое сентября в одной из школ Керчи
Первое сентября в одной из школ Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Первое сентября в одной из школ Керчи
Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что в российском Крыму создаются все условия, чтобы подготовка новых граждан нашей страны проходила в комфортной среде: строятся и ремонтируются детские сады и школы, классы и аудитории оснащаются новым оборудованием.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах Крыма
Новый этап в жизни: лидеры Крыма поздравили школьников с Днем знаний
"Вторая рука" и новый сервис MAX – что ждет россиян в сентябре
 
День знанийКерчьЯлтаАлуштаСергей АксеновГалина ОгневаЯнина ПавленкоОлег Каторгин1 сентябряНовости КрымаКрымШколаОбразование в Крыму и СевастополеОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39Российские бойцы разбили установку Patriot ВСУ и разгромили цеха с БПЛА
13:22Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявления
13:07Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%
13:00Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море
12:50День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год
12:38ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников
12:31На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома
12:21Взрывы в Ленинском районе Крыма - власти назвали причину
12:13Аномальная 39-градусная жара накроет Кубань
12:09Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах Крыма
11:47Опрос ВТБ: 71% россиян поддержали обучение школьников использованию ИИ
11:32ВСУ обстреляли АЗС и склад гумпомощи в Алешках – погибла женщина
11:21Крымский мост: очередь превысила 1000 авто
11:11Путин отметил роль Турции в урегулировании конфликта на Украине
11:05На Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия
10:55Часть восточного Крыма обесточена
10:30В новых регионах России с 2022 года построили и обновили 875 школ
10:22Житель Тамбовской области задержан за подготовку диверсии
10:05Путин рассказал о развитии отношений России и Индии
09:57Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясение
Лента новостейМолния