https://crimea.ria.ru/20250901/den-znaniy-v-krymu-kak-startoval-novyy-uchebnyy-god-1149121096.html
День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год
День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год - РИА Новости Крым, 01.09.2025
День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год
В рамках реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в Евпатории в День знаний открыли новую... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T12:50
2025-09-01T12:50
2025-09-01T12:59
день знаний
керчь
ялта
алушта
сергей аксенов
галина огнева
янина павленко
олег каторгин
1 сентября
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149121221_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f90ccafc07b45c25015138e99e4289a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В рамках реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в Евпатории в День знаний открыли новую школу на 480 учеников. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В новой школе созданы все условия для качественного учебного и воспитательного процесса, комфортного труда педагогов и всестороннего развития детей. Открытие позволит разгрузить другие школы города, отметил глава республики.И подчеркнул, что в Крыму до 2030 года планируется строительство еще семи новых школ, а также продолжится капитальный ремонт и обновление материально-технической базы существующих образовательных учреждений.Первые звонки прозвучали по всему Крыму. К поздравлениям учащихся, педагогов и родителей присоединились руководители городских администраций. Мэр Ялты Янина Павленко отметила особое значение этого дня для первоклассников и выпускников."Пусть этот год для каждого школьника станет годом открытий. Не только тех, что прописаны в учебниках, но и тех, что каждый сделает для себя", – пожелала Павленко.Руководитель администрации Алушты Галина Огнева пожелала учителям неиссякаемого вдохновения, а родителям – терпения и гордости за своих детей. И подчеркнула, что 2025 год в стране объявлен Годом защитника Отечества."Очень важно, чтобы новое поколение росло с чувством уважения к своей Родине, гордостью за ее историю и благодарностью к людям, которые ее защищали и защищают. Пусть именно идеи патриотизма, долга и справедливости станут для наших детей прочным фундаментом воспитания", – отметила Огнева.В Керчи первые звонки прозвенели для более чем 12 тысяч школьников, включая 1058 первоклассников. Глава администрации Олег Каторгин побывал на линейке в первой школе-гимназии имени Деминой, где открыли три первых класса. Он пожелал первоклассникам легко усваивать новые знания, старшеклассникам – успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а педагогам и родителям – терпения и вдохновения.Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что в российском Крыму создаются все условия, чтобы подготовка новых граждан нашей страны проходила в комфортной среде: строятся и ремонтируются детские сады и школы, классы и аудитории оснащаются новым оборудованием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах КрымаНовый этап в жизни: лидеры Крыма поздравили школьников с Днем знаний"Вторая рука" и новый сервис MAX – что ждет россиян в сентябре
керчь
ялта
алушта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149121221_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_68d5e0830555742038dc1b4bc14bf155.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день знаний, керчь, ялта, алушта, сергей аксенов, галина огнева, янина павленко, олег каторгин, 1 сентября, новости крыма, крым, школа, образование в крыму и севастополе, общество
День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год
В День знаний в Крыму открыли новую школу на 480 учеников в Евпатории
12:50 01.09.2025 (обновлено: 12:59 01.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В рамках реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в Евпатории в День знаний открыли новую школу на 480 учеников. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В новой школе созданы все условия для качественного учебного и воспитательного процесса, комфортного труда педагогов и всестороннего развития детей. Открытие позволит разгрузить другие школы города, отметил глава республики.
И подчеркнул, что в Крыму до 2030 года планируется строительство еще семи новых школ, а также продолжится капитальный ремонт и обновление материально-технической базы существующих образовательных учреждений.
"Желаю всем крымским школьникам использовать время учебы с толком, чтобы получить твердые знания и подготовиться к будущей взрослой жизни. Ведь многие важные ценности: любовь к Родине и родителям, уважение к старшим, умение преодолевать трудности и стремление к саморазвитию – закладываются именно в школьные годы", – подчеркнул Аксенов.
Первые звонки прозвучали по всему Крыму. К поздравлениям учащихся, педагогов и родителей присоединились руководители городских администраций. Мэр Ялты Янина Павленко отметила особое значение этого дня для первоклассников и выпускников.
"Пусть этот год для каждого школьника станет годом открытий. Не только тех, что прописаны в учебниках, но и тех, что каждый сделает для себя", – пожелала Павленко.
Руководитель администрации Алушты Галина Огнева пожелала учителям неиссякаемого вдохновения, а родителям – терпения и гордости за своих детей. И подчеркнула, что 2025 год в стране объявлен Годом защитника Отечества.
"Очень важно, чтобы новое поколение росло с чувством уважения к своей Родине, гордостью за ее историю и благодарностью к людям, которые ее защищали и защищают. Пусть именно идеи патриотизма, долга и справедливости станут для наших детей прочным фундаментом воспитания", – отметила Огнева.
В Керчи первые звонки прозвенели для более чем 12 тысяч школьников, включая 1058 первоклассников. Глава администрации Олег Каторгин побывал на линейке в первой школе-гимназии имени Деминой, где открыли три первых класса. Он пожелал первоклассникам легко усваивать новые знания, старшеклассникам – успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а педагогам и родителям – терпения и вдохновения.
Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил
, что в российском Крыму создаются все условия, чтобы подготовка новых граждан нашей страны проходила в комфортной среде: строятся и ремонтируются детские сады и школы, классы и аудитории оснащаются новым оборудованием.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: