День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год

День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год - РИА Новости Крым, 01.09.2025

День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год

В рамках реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в Евпатории в День знаний открыли новую... РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T12:50

2025-09-01T12:50

2025-09-01T12:59

день знаний

керчь

ялта

алушта

сергей аксенов

галина огнева

янина павленко

олег каторгин

1 сентября

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В рамках реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в Евпатории в День знаний открыли новую школу на 480 учеников. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В новой школе созданы все условия для качественного учебного и воспитательного процесса, комфортного труда педагогов и всестороннего развития детей. Открытие позволит разгрузить другие школы города, отметил глава республики.И подчеркнул, что в Крыму до 2030 года планируется строительство еще семи новых школ, а также продолжится капитальный ремонт и обновление материально-технической базы существующих образовательных учреждений.Первые звонки прозвучали по всему Крыму. К поздравлениям учащихся, педагогов и родителей присоединились руководители городских администраций. Мэр Ялты Янина Павленко отметила особое значение этого дня для первоклассников и выпускников."Пусть этот год для каждого школьника станет годом открытий. Не только тех, что прописаны в учебниках, но и тех, что каждый сделает для себя", – пожелала Павленко.Руководитель администрации Алушты Галина Огнева пожелала учителям неиссякаемого вдохновения, а родителям – терпения и гордости за своих детей. И подчеркнула, что 2025 год в стране объявлен Годом защитника Отечества."Очень важно, чтобы новое поколение росло с чувством уважения к своей Родине, гордостью за ее историю и благодарностью к людям, которые ее защищали и защищают. Пусть именно идеи патриотизма, долга и справедливости станут для наших детей прочным фундаментом воспитания", – отметила Огнева.В Керчи первые звонки прозвенели для более чем 12 тысяч школьников, включая 1058 первоклассников. Глава администрации Олег Каторгин побывал на линейке в первой школе-гимназии имени Деминой, где открыли три первых класса. Он пожелал первоклассникам легко усваивать новые знания, старшеклассникам – успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а педагогам и родителям – терпения и вдохновения.Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что в российском Крыму создаются все условия, чтобы подготовка новых граждан нашей страны проходила в комфортной среде: строятся и ремонтируются детские сады и школы, классы и аудитории оснащаются новым оборудованием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах КрымаНовый этап в жизни: лидеры Крыма поздравили школьников с Днем знаний"Вторая рука" и новый сервис MAX – что ждет россиян в сентябре

2025

