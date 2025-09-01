https://crimea.ria.ru/20250901/chetyrekhdnevnyy-festival-detskogo-i-semeynogo-kino-startoval-v-evpatorii-1149132185.html

Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории

VII Фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" стартовал в Евпатории. На празднике киноискусства собрались известные российские актеры, режиссеры и...

2025-09-01T17:48

2025-09-01T17:48

2025-09-01T17:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. VII Фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" стартовал в Евпатории. На празднике киноискусства собрались известные российские актеры, режиссеры и юные зрители. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.В программе фестиваля мастер-классы, творческие встречи с кинематографистами и бесплатные показы десяти фильмов. Лучшие картины выберут профессиональное жюри и сами дети."Фестиваль предоставляет уникальную возможность увидеть лучшие фильмы, познакомиться с талантливыми режиссерами, актерами, сценаристами и другими профессионалами, которые в рамках проекта не только поделятся своим опытом, но и подарят множество интересных идей", процитировала слова главы крымского парламента Владимира Константинова зампредседателя республиканского госсовета Алла Пономаренко.Фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" в Евпатории продлится до 4 сентября, добавили в пресс-службе Государственного Совета Республики Крым.Ранее сообщали, что Ялта вошла в число самых популярных в России летних киномаршрутов. Туристы едут на ЮБК, чтобы увидеть места, где снимались "Алые паруса", "Небесные ласточки" и "Сердца трех".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымское кино вдохновляет россиян на путешествия по РодинеКрымчане назвали любимые отечественные фильмы "Негритянский остров" Крым: где Говорухин снимал кино по Агате Кристи

