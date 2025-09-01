https://crimea.ria.ru/20250901/chetyrekhdnevnyy-festival-detskogo-i-semeynogo-kino-startoval-v-evpatorii-1149132185.html
Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории
В Евпатории стартовал VII Фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. VII Фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" стартовал в Евпатории. На празднике киноискусства собрались известные российские актеры, режиссеры и юные зрители. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.
"Солнечный остров" засиял в Евпатории! На открытии народный артист России Дмитрий Харатьян и продюсер фестиваля Анатолий Воропаев отметили важность кино в единении поколений", – сказано в сообщении.
В программе фестиваля мастер-классы, творческие встречи с кинематографистами и бесплатные показы десяти фильмов. Лучшие картины выберут профессиональное жюри и сами дети.
"Фестиваль предоставляет уникальную возможность увидеть лучшие фильмы, познакомиться с талантливыми режиссерами, актерами, сценаристами и другими профессионалами, которые в рамках проекта не только поделятся своим опытом, но и подарят множество интересных идей", процитировала слова главы крымского парламента Владимира Константинова зампредседателя республиканского госсовета Алла Пономаренко.
Фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" в Евпатории продлится до 4 сентября, добавили в пресс-службе Государственного Совета Республики Крым.
Ялта вошла в число самых популярных в России летних киномаршрутов
. Туристы едут на ЮБК, чтобы увидеть места, где снимались "Алые паруса", "Небесные ласточки" и "Сердца трех".
