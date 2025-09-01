Рейтинг@Mail.ru
Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250901/chetyrekhdnevnyy-festival-detskogo-i-semeynogo-kino-startoval-v-evpatorii-1149132185.html
Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории
Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории
VII Фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" стартовал в Евпатории. На празднике киноискусства собрались известные российские актеры, режиссеры и... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T17:48
2025-09-01T17:48
культура
кино
евпатория
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149132326_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_51405c4ccffb567083141331b795b3e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. VII Фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" стартовал в Евпатории. На празднике киноискусства собрались известные российские актеры, режиссеры и юные зрители. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.В программе фестиваля мастер-классы, творческие встречи с кинематографистами и бесплатные показы десяти фильмов. Лучшие картины выберут профессиональное жюри и сами дети."Фестиваль предоставляет уникальную возможность увидеть лучшие фильмы, познакомиться с талантливыми режиссерами, актерами, сценаристами и другими профессионалами, которые в рамках проекта не только поделятся своим опытом, но и подарят множество интересных идей", процитировала слова главы крымского парламента Владимира Константинова зампредседателя республиканского госсовета Алла Пономаренко.Фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" в Евпатории продлится до 4 сентября, добавили в пресс-службе Государственного Совета Республики Крым.Ранее сообщали, что Ялта вошла в число самых популярных в России летних киномаршрутов. Туристы едут на ЮБК, чтобы увидеть места, где снимались "Алые паруса", "Небесные ласточки" и "Сердца трех".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымское кино вдохновляет россиян на путешествия по РодинеКрымчане назвали любимые отечественные фильмы "Негритянский остров" Крым: где Говорухин снимал кино по Агате Кристи
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149132326_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a1b9aac86524a338c2ec3853baf383e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, кино, евпатория, крым, новости крыма, общество
Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории

В Евпатории стартовал VII Фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров"

17:48 01.09.2025
 
© Госсовет РКЧетырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории
Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории
© Госсовет РК
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. VII Фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" стартовал в Евпатории. На празднике киноискусства собрались известные российские актеры, режиссеры и юные зрители. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.
"Солнечный остров" засиял в Евпатории! На открытии народный артист России Дмитрий Харатьян и продюсер фестиваля Анатолий Воропаев отметили важность кино в единении поколений", – сказано в сообщении.
В программе фестиваля мастер-классы, творческие встречи с кинематографистами и бесплатные показы десяти фильмов. Лучшие картины выберут профессиональное жюри и сами дети.
"Фестиваль предоставляет уникальную возможность увидеть лучшие фильмы, познакомиться с талантливыми режиссерами, актерами, сценаристами и другими профессионалами, которые в рамках проекта не только поделятся своим опытом, но и подарят множество интересных идей", процитировала слова главы крымского парламента Владимира Константинова зампредседателя республиканского госсовета Алла Пономаренко.
Фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" в Евпатории продлится до 4 сентября, добавили в пресс-службе Государственного Совета Республики Крым.
Ранее сообщали, что Ялта вошла в число самых популярных в России летних киномаршрутов. Туристы едут на ЮБК, чтобы увидеть места, где снимались "Алые паруса", "Небесные ласточки" и "Сердца трех".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымское кино вдохновляет россиян на путешествия по Родине
Крымчане назвали любимые отечественные фильмы
"Негритянский остров" Крым: где Говорухин снимал кино по Агате Кристи
 
КультураКиноЕвпаторияКрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор
20:33В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"
20:02Крымский мост сейчас: обстановка на 20.00
19:50В Калининграде открыли парк снесенных в Европе военных памятников
19:03Как проходит классификация отелей в Крыму
18:46ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделю
18:35Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу
17:48Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории
17:26В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок
17:06"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV века
16:40Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители
16:23След убийства Парубия ведет к Зеленскому- громкое заявление депутата ВРУ
16:16Опрос: половина россиян начинает новоселье с кошки
15:46Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры
15:13Аксенов поручил обесточить незаконно используемый объект в Феодосии
14:54Новости СВО: армия России громит формирования ВСУ по всей линии фронта
14:40Боль России: в Беслане началась вахта памяти жертв теракта в школе №1
14:29Школьница умерла после линейки в Ульяновской области
14:20Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для Крыма
14:15Крымский мост: время ожидания проезда увеличивается
Лента новостейМолния