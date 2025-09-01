https://crimea.ria.ru/20250901/chast-vostochnogo-kryma-obestochena-1149114956.html
Часть восточного Крыма обесточена
Часть восточного Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Часть восточного Крыма обесточена
В восточном Крыму произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T10:55
2025-09-01T10:55
2025-09-01T10:55
судак
новый свет
новости крыма
электроэнергия
электросети крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148994058_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_827021fb29dd8f34cddc65359a8611e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В восточном Крыму произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, уточнили в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
судак
новый свет
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148994058_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_50187a4835d5206dfc42af85e9ec16da.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судак, новый свет, новости крыма, электроэнергия, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Часть восточного Крыма обесточена
В восточном Крыму обесточены Судак и Новый Свет