Часть восточного Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 01.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250901/chast-vostochnogo-kryma-obestochena-1149114956.html
Часть восточного Крыма обесточена
Часть восточного Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Часть восточного Крыма обесточена
В восточном Крыму произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T10:55
2025-09-01T10:55
судак
новый свет
новости крыма
электроэнергия
электросети крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148994058_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_827021fb29dd8f34cddc65359a8611e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В восточном Крыму произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, уточнили в "Крымэнерго".
судак
новый свет
судак, новый свет, новости крыма, электроэнергия, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Часть восточного Крыма обесточена

В восточном Крыму обесточены Судак и Новый Свет

10:55 01.09.2025
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В восточном Крыму произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

"Аварийное отключение! Населенные пункты частично: Судак, Новый Свет", – сказано в сообщении.

Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, уточнили в "Крымэнерго".
