Рейтинг@Mail.ru
Аномальная 39-градусная жара накроет Кубань - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250901/anomalnaya-39-gradusnaya-zhara-nakroet-kuban-1149120075.html
Аномальная 39-градусная жара накроет Кубань
Аномальная 39-градусная жара накроет Кубань - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Аномальная 39-градусная жара накроет Кубань
Смерчи над морем, ливни с градом и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду на фоне аномальной жары ожидаются в Краснодарском крае. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T12:13
2025-09-01T12:31
краснодарский край
штормовое предупреждение
погода
мчс краснодарского края
смерч
жара
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111806/82/1118068209_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6154afd61f00479889d1261c239932cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Смерчи над морем, ливни с градом и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду на фоне аномальной жары ожидаются в Краснодарском крае. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону.Также 1 и 2 сентября в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с, добавили специалисты.Кроме того, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, предупредили спасатели.Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что в ночь на 2 сентября плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле. По предварительным прогнозам, это вызовет сильные магнитные бури уровня G3.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясениеНепогода обрушилась на Сочи: подтоплены дороги и повалены деревья
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111806/82/1118068209_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_b5872ad28473d34ddb30be4e8714d504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, штормовое предупреждение, погода, мчс краснодарского края, смерч, жара, новости
Аномальная 39-градусная жара накроет Кубань

39-градусная жара и сильные ливни с градом обрушатся на Кубань

12:13 01.09.2025 (обновлено: 12:31 01.09.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗакат над Лаккадивским морем
Закат над Лаккадивским морем - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Смерчи над морем, ливни с градом и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду на фоне аномальной жары ожидаются в Краснодарском крае. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону.

"1 сентября в восточной и северной половинах Краснодарского края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 39 градусов", – сказано в сообщении.

Также 1 и 2 сентября в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с, добавили специалисты.
Кроме того, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, предупредили спасатели.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что в ночь на 2 сентября плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле. По предварительным прогнозам, это вызовет сильные магнитные бури уровня G3.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ураган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО
Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясение
Непогода обрушилась на Сочи: подтоплены дороги и повалены деревья
 
Краснодарский крайШтормовое предупреждениеПогодаМЧС Краснодарского краяСмерчЖараНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39Российские бойцы разбили установку Patriot ВСУ и разгромили цеха с БПЛА
13:22Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявления
13:07Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%
13:00Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море
12:50День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год
12:38ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников
12:31На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома
12:21Взрывы в Ленинском районе Крыма - власти назвали причину
12:13Аномальная 39-градусная жара накроет Кубань
12:09Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах Крыма
11:47Опрос ВТБ: 71% россиян поддержали обучение школьников использованию ИИ
11:32ВСУ обстреляли АЗС и склад гумпомощи в Алешках – погибла женщина
11:21Крымский мост: очередь превысила 1000 авто
11:11Путин отметил роль Турции в урегулировании конфликта на Украине
11:05На Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия
10:55Часть восточного Крыма обесточена
10:30В новых регионах России с 2022 года построили и обновили 875 школ
10:22Житель Тамбовской области задержан за подготовку диверсии
10:05Путин рассказал о развитии отношений России и Индии
09:57Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясение
Лента новостейМолния