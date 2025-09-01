https://crimea.ria.ru/20250901/anomalnaya-39-gradusnaya-zhara-nakroet-kuban-1149120075.html

Аномальная 39-градусная жара накроет Кубань

Смерчи над морем, ливни с градом и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду на фоне аномальной жары ожидаются в Краснодарском крае. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Смерчи над морем, ливни с градом и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду на фоне аномальной жары ожидаются в Краснодарском крае. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону.Также 1 и 2 сентября в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с, добавили специалисты.Кроме того, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, предупредили спасатели.Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что в ночь на 2 сентября плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле. По предварительным прогнозам, это вызовет сильные магнитные бури уровня G3.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясениеНепогода обрушилась на Сочи: подтоплены дороги и повалены деревья

