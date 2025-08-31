"Железная бабушка" - легендарная Мария Колтакова умерла на 104 году жизни

https://crimea.ria.ru/20250831/zheleznaya-babushka---legendarnaya-mariya-koltakova-umerla-na-104-godu-zhizni-1149102965.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым.
13:56 31.08.2025 (обновлено: 13:58 31.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. "Железная бабушка" - легендарная Мария Денисовна Колтакова умерла на 104-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем ТГ-канале.
"Когда уходит из жизни такой человек, наша планета становится беднее. Мария Денисовна Колтакова – легендарная личность. Героически прошла Великую Отечественную, защищала Воронеж. Боевой характер не позволял ей оставаться в стороне от всех важных событий мирного времени. Она и в самом почтенном возрасте доказывала всем нам, на что способен человек, устремленный к цели", - написал он.
"Железной бабушкой" Марию Колтакову стали называть после того, как был зафиксирован ее первый рекорд. Произошло это в Крыму
, где она исполнила свою давнюю мечту – совершила прыжок с парашютом, тогда ей было 93 года.
После этого она увлеклась экстремальными видами спорта. На ее счету три парашютных прыжка, два из которых – после 95 лет, погружения с аквалангом, полеты в аэротрубе, джип-триал, картинг, пулевая стрельба из пневматического оружия и вождение танка в наиболее пожилом возрасте и многое другое. Всего на ее счету 16 рекордов России.
В годы войны Мария Денисовна Колтакова участвовала в боях на Курской дуге. Дважды получала ранения, вынесла с поля боя более 300 раненых. День Победы Мария Денисовна встретила в Праге. Награждена боевыми наградами – медалями "За Отвагу", "За боевые заслуги", орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени.
