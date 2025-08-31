https://crimea.ria.ru/20250831/zheleznaya-babushka---legendarnaya-mariya-koltakova-umerla-na-104-godu-zhizni-1149102965.html

"Железная бабушка" - легендарная Мария Колтакова умерла на 104 году жизни

"Железная бабушка" - легендарная Мария Колтакова умерла на 104 году жизни - РИА Новости Крым, 31.08.2025

"Железная бабушка" - легендарная Мария Колтакова умерла на 104 году жизни

"Железная бабушка" - легендарная Мария Денисовна Колтакова умерла на 104-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем... РИА Новости Крым, 31.08.2025

2025-08-31T13:56

2025-08-31T13:56

2025-08-31T13:58

мария денисовна колтакова

утраты

память

крым

воронежская область

александр гусев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0e/1122036620_0:106:1170:764_1920x0_80_0_0_456a94b3e4fb686377329ce42654069c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. "Железная бабушка" - легендарная Мария Денисовна Колтакова умерла на 104-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем ТГ-канале."Железной бабушкой" Марию Колтакову стали называть после того, как был зафиксирован ее первый рекорд. Произошло это в Крыму, где она исполнила свою давнюю мечту – совершила прыжок с парашютом, тогда ей было 93 года.После этого она увлеклась экстремальными видами спорта. На ее счету три парашютных прыжка, два из которых – после 95 лет, погружения с аквалангом, полеты в аэротрубе, джип-триал, картинг, пулевая стрельба из пневматического оружия и вождение танка в наиболее пожилом возрасте и многое другое. Всего на ее счету 16 рекордов России.В годы войны Мария Денисовна Колтакова участвовала в боях на Курской дуге. Дважды получала ранения, вынесла с поля боя более 300 раненых. День Победы Мария Денисовна встретила в Праге. Награждена боевыми наградами – медалями "За Отвагу", "За боевые заслуги", орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария денисовна колтакова, утраты, память, крым, воронежская область, александр гусев