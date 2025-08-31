https://crimea.ria.ru/20250831/zaderzhki-reysov-v-aeroportu-sochi-v-aviagavani-nazvali-prichinu-1149101483.html

Задержки рейсов в аэропорту Сочи: в авиагавани назвали причину

Задержки рейсов в аэропорту Сочи: в авиагавани назвали причину - РИА Новости Крым, 31.08.2025

Задержки рейсов в аэропорту Сочи: в авиагавани назвали причину

31.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Восемь рейсов задержаны в аэропорту Сочи (более двух часов), это связано с производственными причинами у авиакомпаний, аэропорт продолжает работу в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской авиагавани.По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (более двух часов) рейсы на вылет из Сочи по направлению в Новосибирск, Москву, Анталью (Турция), Ереван (Армения), Батуми (Грузия). Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Москвы, Новосибирска, Тбилиси (Грузия), Еревана (Армения), Антальи (Турция) и Батуми (Грузия).Менеджеры по гостеприимному сервису в общей и чистой зонах аэровокзала оказывают помощь пассажирам задержанных рейсов в случае возникновения вопросов, подчеркнули в пресс-службе аэропорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

