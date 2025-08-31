https://crimea.ria.ru/20250831/zaderzhki-reysov-v-aeroportu-sochi-v-aviagavani-nazvali-prichinu-1149101483.html
Задержки рейсов в аэропорту Сочи: в авиагавани назвали причину
Задержки рейсов в аэропорту Сочи: в авиагавани назвали причину - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Задержки рейсов в аэропорту Сочи: в авиагавани назвали причину
Восемь рейсов задержаны в аэропорту Сочи (более двух часов), это связано с производственными причинами у авиакомпаний, аэропорт продолжает работу в штатном... РИА Новости Крым, 31.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Восемь рейсов задержаны в аэропорту Сочи (более двух часов), это связано с производственными причинами у авиакомпаний, аэропорт продолжает работу в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской авиагавани.По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (более двух часов) рейсы на вылет из Сочи по направлению в Новосибирск, Москву, Анталью (Турция), Ереван (Армения), Батуми (Грузия). Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Москвы, Новосибирска, Тбилиси (Грузия), Еревана (Армения), Антальи (Турция) и Батуми (Грузия).Менеджеры по гостеприимному сервису в общей и чистой зонах аэровокзала оказывают помощь пассажирам задержанных рейсов в случае возникновения вопросов, подчеркнули в пресс-службе аэропорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Восемь рейсов задержаны в аэропорту Сочи (более двух часов), это связано с производственными причинами у авиакомпаний, аэропорт продолжает работу в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской авиагавани.
"Аэропорт Сочи и все службы работают в штатном режиме. Количество задержанных рейсов (более 2 часов): 8 рейсов и в текущий момент они связаны с производственными причинами у авиакомпаний", - говорится в сообщении.
По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (более двух часов) рейсы на вылет из Сочи по направлению в Новосибирск, Москву, Анталью (Турция), Ереван (Армения), Батуми (Грузия). Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Москвы, Новосибирска, Тбилиси (Грузия), Еревана (Армения), Антальи (Турция) и Батуми (Грузия).
Менеджеры по гостеприимному сервису в общей и чистой зонах аэровокзала оказывают помощь пассажирам задержанных рейсов в случае возникновения вопросов, подчеркнули в пресс-службе аэропорта.
