Ялтинский лук - царь среди овощей: ученая назвала причину его ценности
Ялтинский лук полезнее белого за счет наличия антиоксидантов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В ялтинском луке в четыре раза больше антиоксидантов, чем в белых сортах этого овоща. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала завотделом селекции семеноводства овощных и бахчевых культур, старший научный сотрудник НИИ сельского хозяйства РК Юлия Костанчук.
"Ялтинский лук полезнее белого за счет наличия антиоксидантов. Их в ялтинском луке почти в четыре раза больше, чем в белом луке", – сказала Костанчук.
В белом луке содержится кверцетин (природное биохимическое вещество группы флавоноидов – ред.), а полифенолы, такие как антоцианы (растительные пигменты – ред.), содержится в красном луке, отметила она.
"Наш ялтинский лук мы называем царем среди луков. Антиоксиданты, которые находятся в нем, особенно полезны в осенний сезон простудных заболеваний. Он полезен для людей пожилого возраста - укрепляет костную систему. И он очень хорошо для диабетиков. Его необходимо употреблять для снижения сахаров, потому что те моносахариды, которые содержатся в луке, не требуют переваривания и сразу всасываются в кровь", – пояснила Костанчук.
При этом, она напомнила, что ялтинский лук полезнее всего употреблять именно в свежем виде.
Ранее житель села Запрудное на ЮБК Леонид Жарчинский рассказал РИА Новости Крым, что, по его мнению, настоящий ялтинский лук выращивают только в трех селах под Ялтой: Запрудное, Лавровое, Оползневое. Пытаются его культивировать и в других южнобережных поселках, например, в Симеизе, Малореченском, Васильевке.
