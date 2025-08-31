https://crimea.ria.ru/20250831/yaltinskiy-luk---tsar-sredi-ovoschey-uchenaya-nazvala-prichinu-ego-tsennosti-1149046825.html

Ялтинский лук - царь среди овощей: ученая назвала причину его ценности

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В ялтинском луке в четыре раза больше антиоксидантов, чем в белых сортах этого овоща. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала завотделом селекции семеноводства овощных и бахчевых культур, старший научный сотрудник НИИ сельского хозяйства РК Юлия Костанчук.В белом луке содержится кверцетин (природное биохимическое вещество группы флавоноидов – ред.), а полифенолы, такие как антоцианы (растительные пигменты – ред.), содержится в красном луке, отметила она."Наш ялтинский лук мы называем царем среди луков. Антиоксиданты, которые находятся в нем, особенно полезны в осенний сезон простудных заболеваний. Он полезен для людей пожилого возраста - укрепляет костную систему. И он очень хорошо для диабетиков. Его необходимо употреблять для снижения сахаров, потому что те моносахариды, которые содержатся в луке, не требуют переваривания и сразу всасываются в кровь", – пояснила Костанчук.При этом, она напомнила, что ялтинский лук полезнее всего употреблять именно в свежем виде.Ранее житель села Запрудное на ЮБК Леонид Жарчинский рассказал РИА Новости Крым, что, по его мнению, настоящий ялтинский лук выращивают только в трех селах под Ялтой: Запрудное, Лавровое, Оползневое. Пытаются его культивировать и в других южнобережных поселках, например, в Симеизе, Малореченском, Васильевке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дергаем "зеленку": как выращивают ялтинский лук в крымском предгорьеКак отличить настоящий ялтинский лукНастоящий ялтинский лук: как правильно выбрать и где хранить

