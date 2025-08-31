https://crimea.ria.ru/20250831/vybroshennaya-solntsem-plazma-udarit-po-zemle-v-noch-na-2-sentyabrya---uchenye-1149101070.html

Выброшенная Солнцем плазма ударит по Земле в ночь на 2 сентября - ученые

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября, по предварительным прогнозам, это вызовет сильные магнитные бури уровня G3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. В случае одного выброса облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, во втором - прямо на Землю.Отмечается, что скорость плазмы довольно высокая - около 900 километров в секунду. Точный геомагнитный прогноз, как проанонсировали ученые, будет опубликован во второй половине дня в воскресенье.В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов.Кроме того, на Солнце сохраняется высокая вероятность вспышек высшего уровня мощности и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

