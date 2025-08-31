Рейтинг@Mail.ru
Выброшенная Солнцем плазма ударит по Земле в ночь на 2 сентября - ученые - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Выброшенная Солнцем плазма ударит по Земле в ночь на 2 сентября - ученые
Выброшенная Солнцем плазма ударит по Земле в ночь на 2 сентября - ученые - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Выброшенная Солнцем плазма ударит по Земле в ночь на 2 сентября - ученые
Плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября, по предварительным прогнозам, это вызовет сильные магнитные бури уровня G3, сообщили в... РИА Новости Крым, 31.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября, по предварительным прогнозам, это вызовет сильные магнитные бури уровня G3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. В случае одного выброса облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, во втором - прямо на Землю.Отмечается, что скорость плазмы довольно высокая - около 900 километров в секунду. Точный геомагнитный прогноз, как проанонсировали ученые, будет опубликован во второй половине дня в воскресенье.В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов.Кроме того, на Солнце сохраняется высокая вероятность вспышек высшего уровня мощности и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:07 31.08.2025
 
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября, по предварительным прогнозам, это вызовет сильные магнитные бури уровня G3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. В случае одного выброса облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, во втором - прямо на Землю.

"Сформированы результаты моделирования движения вчерашнего выброса плазмы вдоль линии Солнце-Земля. Согласно расчетам, солнечное вещество придет к Земле в ночь на 2 сентября, между 23 и 24 часами по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что скорость плазмы довольно высокая - около 900 километров в секунду. Точный геомагнитный прогноз, как проанонсировали ученые, будет опубликован во второй половине дня в воскресенье.

"Предварительно, наиболее достоверным считается уровень бурь G3 (сильные события, не наблюдавшиеся уже около 3 месяцев) с вероятностью около 20% выхода в максимуме на уровень G4. Вероятность бурь высшего 5-го уровня практически исключена — составляет менее 1%", - добавили в Лаборатории.

В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов.
Кроме того, на Солнце сохраняется высокая вероятность вспышек высшего уровня мощности и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.
