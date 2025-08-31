https://crimea.ria.ru/20250831/vechnyy-ogn-v-simferopole-pogasyat-na-sutki--prichina-1149103636.html

Вечный огнь в Симферополе погасят на сутки – причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вечный огонь на мемориале "Могила неизвестного солдата" в Симферополе погасят на сутки. Это связано с проведением профилактических работ газового оборудования, которые запланированы с 1 по 2 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Крыма.В пресс-службе уточнили, что профилактика газового оборудования на мемориале "Могила неизвестного солдата", расположенном в парке имени Гагарина будет проводиться с 18 часов 1 сентября до 18:00 2 сентября.Вечный огонь – часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, символически знаменующий бессмертную память народа о павших героях.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России приняли во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за осквернение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За шашлыки на Вечном огне будут сажать на пять летО героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в КрымуВ Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову

