Рейтинг@Mail.ru
Вечный огнь в Симферополе погасят на сутки – причина - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250831/vechnyy-ogn-v-simferopole-pogasyat-na-sutki--prichina-1149103636.html
Вечный огнь в Симферополе погасят на сутки – причина
Вечный огнь в Симферополе погасят на сутки – причина - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Вечный огнь в Симферополе погасят на сутки – причина
Вечный огонь на мемориале "Могила неизвестного солдата" в Симферополе погасят на сутки. Это связано с проведением профилактических работ газового оборудования,... РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T14:35
2025-08-31T14:35
новости
вечный огонь
симферополь
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137161385_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0262d559742121babcf74495c9368217.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вечный огонь на мемориале "Могила неизвестного солдата" в Симферополе погасят на сутки. Это связано с проведением профилактических работ газового оборудования, которые запланированы с 1 по 2 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Крыма.В пресс-службе уточнили, что профилактика газового оборудования на мемориале "Могила неизвестного солдата", расположенном в парке имени Гагарина будет проводиться с 18 часов 1 сентября до 18:00 2 сентября.Вечный огонь – часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, символически знаменующий бессмертную память народа о павших героях.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России приняли во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за осквернение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За шашлыки на Вечном огне будут сажать на пять летО героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в КрымуВ Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137161385_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fedf0df9e0f5a3f2a21301e137c82d90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, вечный огонь, симферополь, крым, новости крыма
Вечный огнь в Симферополе погасят на сутки – причина

В Симферополе 1 сентября на сутки погасят Вечный огонь для профилактических работ

14:35 31.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВечный огонь на могиле неизвестного солдата в Симферополе
Вечный огонь на могиле неизвестного солдата в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вечный огонь на мемориале "Могила неизвестного солдата" в Симферополе погасят на сутки. Это связано с проведением профилактических работ газового оборудования, которые запланированы с 1 по 2 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Крыма.
"В Симферополе на сутки погасят Вечный огонь", – сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что профилактика газового оборудования на мемориале "Могила неизвестного солдата", расположенном в парке имени Гагарина будет проводиться с 18 часов 1 сентября до 18:00 2 сентября.
Вечный огонь – часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, символически знаменующий бессмертную память народа о павших героях.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России приняли во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за осквернение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За шашлыки на Вечном огне будут сажать на пять лет
О героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в Крыму
В Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову
 
НовостиВечный огоньСимферопольКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:44Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани
14:35Вечный огнь в Симферополе погасят на сутки – причина
14:30В Нижегородской области пять человек погибли от суррогатного алкоголя
14:26Путин приехал на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине
13:56"Железная бабушка" - легендарная Мария Колтакова умерла на 104 году жизни
13:20Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО
12:55Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области
12:23Крымский мост сейчас: очередь растет с двух сторон
12:19Рейд в Севастополе открыт
12:08В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих
11:38Лесные пожары в Геленджике потушены – губернатор
11:26Задержки рейсов в аэропорту Сочи: в авиагавани назвали причину
11:17В Севастополе перекрыли рейд
11:07Выброшенная Солнцем плазма ударит по Земле в ночь на 2 сентября - ученые
10:43Китай и Индия должны укреплять сотрудничество – Си Цзиньпин
10:23Ураган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО
09:55Сгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят
09:31Народный герой: в Крыму вспоминают экс-главу ДНР Александра Захарченко
09:07Крымский мост сейчас: снова растет очередь
08:56Главное – начать: фигурист Маринин дал совет юным спортсменам
Лента новостейМолния