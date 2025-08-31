Рейтинг@Mail.ru
Сгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Сгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят
Сгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Сгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят
Женщине и четверым детям пропавшего без вести участника СВО из Севастополя, чей дом пострадал от пожара 29 августа в поселке Сахарная Головка, помогут с... РИА Новости Крым, 31.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Женщине и четверым детям пропавшего без вести участника СВО из Севастополя, чей дом пострадал от пожара 29 августа в поселке Сахарная Головка, помогут с восстановлением жилища, а на время ремонта предоставят временное жилье. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В пятницу стало известно, что в поселке Сахарная головка под Севастополем загорелся частный дом на улице Костычева. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадавших не было. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.Развожаев отметил, что женщина одна воспитывает детей, муж пропал без вести на СВО. Губернатор лично связался с семьей.По его словам, семье помогут восстановить дом – сделают перекрытия, новую крышу и ремонт комнат. На время для женщины и ее четверых детей снимут временное жилье."Мы конечно поможем восстановить дом, а пока снимем для семьи временное жилье", – заверил губернатор Севастополя.
Сгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят

В Севастополе власти восстановят сгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми - Развожаев

09:55 31.08.2025 (обновлено: 10:19 31.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по городу СевастополюПожар в поселке Сахарная головка
Пожар в поселке Сахарная головка
© ГУ МЧС России по городу Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Женщине и четверым детям пропавшего без вести участника СВО из Севастополя, чей дом пострадал от пожара 29 августа в поселке Сахарная Головка, помогут с восстановлением жилища, а на время ремонта предоставят временное жилье. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В пятницу стало известно, что в поселке Сахарная головка под Севастополем загорелся частный дом на улице Костычева. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадавших не было. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

"Накануне мне доложили о семье погорельцев в Сахарной Головке – Екатерине Люльченко и ее четырех детях. Произошел пожар и дом женщины сильно пострадал, жить в нем сейчас невозможно", – написал губернатор в своем ТГ-канале.

Развожаев отметил, что женщина одна воспитывает детей, муж пропал без вести на СВО. Губернатор лично связался с семьей.
"Позвонил вчера Екатерине, чтобы лично узнать, в чем сейчас есть первоочередная потребность, какая помощь нужна. Екатерина попросила помощи с восстановлением дома. Сегодня заеду к ней, чтобы дать соответствующие поручения на месте", – заявил губернатор Севастополя.
По его словам, семье помогут восстановить дом – сделают перекрытия, новую крышу и ремонт комнат. На время для женщины и ее четверых детей снимут временное жилье.
"Мы конечно поможем восстановить дом, а пока снимем для семьи временное жилье", – заверил губернатор Севастополя.
