Сгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Женщине и четверым детям пропавшего без вести участника СВО из Севастополя, чей дом пострадал от пожара 29 августа в поселке Сахарная Головка, помогут с восстановлением жилища, а на время ремонта предоставят временное жилье. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В пятницу стало известно, что в поселке Сахарная головка под Севастополем загорелся частный дом на улице Костычева. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадавших не было. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.Развожаев отметил, что женщина одна воспитывает детей, муж пропал без вести на СВО. Губернатор лично связался с семьей.По его словам, семье помогут восстановить дом – сделают перекрытия, новую крышу и ремонт комнат. На время для женщины и ее четверых детей снимут временное жилье."Мы конечно поможем восстановить дом, а пока снимем для семьи временное жилье", – заверил губернатор Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Севастополе разросся до 12 га - есть угроза частным домам Под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам Один человек погиб в горящей пятиэтажке в Симферополе

