Сгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят
2025-08-31T09:55
2025-08-31T09:55
2025-08-31T10:19
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149075053_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a05e88bff2065c4f70f045ca530088b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Женщине и четверым детям пропавшего без вести участника СВО из Севастополя, чей дом пострадал от пожара 29 августа в поселке Сахарная Головка, помогут с восстановлением жилища, а на время ремонта предоставят временное жилье. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В пятницу стало известно, что в поселке Сахарная головка под Севастополем загорелся частный дом на улице Костычева. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадавших не было. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.Развожаев отметил, что женщина одна воспитывает детей, муж пропал без вести на СВО. Губернатор лично связался с семьей.По его словам, семье помогут восстановить дом – сделают перекрытия, новую крышу и ремонт комнат. На время для женщины и ее четверых детей снимут временное жилье."Мы конечно поможем восстановить дом, а пока снимем для семьи временное жилье", – заверил губернатор Севастополя.
2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149075053_96:0:1231:851_1920x0_80_0_0_b47c8a350d76de8aae534462bdb6e648.jpg
09:55 31.08.2025 (обновлено: 10:19 31.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Женщине и четверым детям пропавшего без вести участника СВО из Севастополя, чей дом пострадал от пожара 29 августа в поселке Сахарная Головка, помогут с восстановлением жилища, а на время ремонта предоставят временное жилье. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В пятницу стало известно, что в поселке Сахарная головка под Севастополем загорелся частный дом
на улице Костычева. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадавших не было. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.
"Накануне мне доложили о семье погорельцев в Сахарной Головке – Екатерине Люльченко и ее четырех детях. Произошел пожар и дом женщины сильно пострадал, жить в нем сейчас невозможно", – написал губернатор в своем ТГ-канале.
Развожаев отметил, что женщина одна воспитывает детей, муж пропал без вести на СВО. Губернатор лично связался с семьей.
"Позвонил вчера Екатерине, чтобы лично узнать, в чем сейчас есть первоочередная потребность, какая помощь нужна. Екатерина попросила помощи с восстановлением дома. Сегодня заеду к ней, чтобы дать соответствующие поручения на месте", – заявил губернатор Севастополя.
По его словам, семье помогут восстановить дом – сделают перекрытия, новую крышу и ремонт комнат. На время для женщины и ее четверых детей снимут временное жилье.
"Мы конечно поможем восстановить дом, а пока снимем для семьи временное жилье", – заверил губернатор Севастополя.
