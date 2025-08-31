Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снова перекрыт рейд - РИА Новости Крым, 31.08.2025
В Севастополе снова перекрыт рейд
В Севастополе снова перекрыт рейд - РИА Новости Крым, 31.08.2025
В Севастополе снова перекрыт рейд
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T18:13
2025-08-31T18:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
В Севастополе снова перекрыт рейд

В Севастополе снова перекрыт рейд

18:13 31.08.2025 (обновлено: 18:14 31.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
