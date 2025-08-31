https://crimea.ria.ru/20250831/v-sevastopole-perekryli-reyd-1149101234.html
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T11:17
2025-08-31T11:17
2025-08-31T11:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
