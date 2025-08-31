Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 31.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250831/v-sevastopole-perekryli-reyd-1149101234.html
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 31.08.2025
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T11:17
2025-08-31T11:19
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
морской транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eb9cefe0704ee5227a89542a9d8fc83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
В Севастополе перекрыли рейд

В Севастополе перекрыли рейд

11:17 31.08.2025 (обновлено: 11:19 31.08.2025)
 
Севастопольский паром
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
Лента новостейМолния