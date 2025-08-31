https://crimea.ria.ru/20250831/v-nizhegorodskoy-oblasti-pyat-chelovek-otravilis-surrogatnym-alkogolem---1149103462.html
В Нижегородской области пять человек погибли от суррогатного алкоголя
Подобный случай ранее произошел на Кубани. Там были задержаны двое подозреваемых по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке самодельного алкоголя. Возбуждено уголовное дело.
В Нижегородской области пять человек погибли от суррогатного алкоголя
Пять человек отравились человек суррогатным алкоголем в Нижегородской области
14:30 31.08.2025 (обновлено: 14:31 31.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Четверо мужчин и одна женщина скончались после употребления суррогатного алкоголя в ночь с 30 на 31 августа в городе Балахны Нижегородской области, сообщает Следком РФ по региону.
"В Нижегородской области по факту отравления пяти человек суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.
По информации Следкома, трагедия произошла в ночь с 30 на 31 августа. В медицинское учреждение были доставлены трое мужчин и женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем, где несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались.
"Еще один мужчина скончался в квартире дома на улице Чапаева города Балахны Нижегородской области", – добавили в СК РФ.
В рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.
"Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления", – подчеркнули следователи.
Подобный случай ранее произошел на Кубани. Там были задержаны двое подозреваемых по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке самодельного алкоголя
. Возбуждено уголовное дело.
