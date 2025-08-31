https://crimea.ria.ru/20250831/v-nizhegorodskoy-oblasti-pyat-chelovek-otravilis-surrogatnym-alkogolem---1149103462.html

В Нижегородской области пять человек погибли от суррогатного алкоголя

В Нижегородской области пять человек погибли от суррогатного алкоголя - РИА Новости Крым, 31.08.2025

В Нижегородской области пять человек погибли от суррогатного алкоголя

Четверо мужчин и одна женщина скончались после употребления суррогатного алкоголя в ночь с 30 на 31 августа в городе Балахны Нижегородской области, сообщает... РИА Новости Крым, 31.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Четверо мужчин и одна женщина скончались после употребления суррогатного алкоголя в ночь с 30 на 31 августа в городе Балахны Нижегородской области, сообщает Следком РФ по региону. По информации Следкома, трагедия произошла в ночь с 30 на 31 августа. В медицинское учреждение были доставлены трое мужчин и женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем, где несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались."Еще один мужчина скончался в квартире дома на улице Чапаева города Балахны Нижегородской области", – добавили в СК РФ.В рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели."Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления", – подчеркнули следователи.Подобный случай ранее произошел на Кубани. Там были задержаны двое подозреваемых по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке самодельного алкоголя. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголяВ Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым

