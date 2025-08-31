Рейтинг@Mail.ru
31.08.2025
Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани
Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани
Три подростка попали в больницу с различными травмами после столкновения легковушки, в которой они ехали, с автобусом на Кубани. Об этом сообщили ГУ МВД России... РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T14:44
2025-08-31T14:44
происшествия
дтп
кубань
мвд по краснодарскому краю
новости
краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Три подростка попали в больницу с различными травмами после столкновения легковушки, в которой они ехали, с автобусом на Кубани. Об этом сообщили ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Авария произошла в воскресенье около 6 часов утра на федеральной автодороге "Кавказ" Гулькевичском районе.В результате ДТП пострадали водитель ВАЗ и его двое 19-летних пассажиров. В микроавтобусе никто не пострадал."Все трое пострадавших из отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение", – добавили в сообщении.Ранее также сообщалось, что на автодороге "Кавказ" в результате массового ДТП с участием пяти автомобилей один человек погиб и двое пострадали. Водитель автомобиля Fuso не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями Jaguar, MAN, ГАЗель и КАМАЗ.
Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани

МВД: на Кубани три человека пострадали в ДТП с участием легковушки и автобуса

14:44 31.08.2025
 
Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани
Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Три подростка попали в больницу с различными травмами после столкновения легковушки, в которой они ехали, с автобусом на Кубани. Об этом сообщили ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла в воскресенье около 6 часов утра на федеральной автодороге "Кавказ" Гулькевичском районе.
"18-летний водитель автомобиля ВАЗ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом Volkswagen", – сказано в сообщении.
В результате ДТП пострадали водитель ВАЗ и его двое 19-летних пассажиров. В микроавтобусе никто не пострадал.
"Все трое пострадавших из отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение", – добавили в сообщении.
Ранее также сообщалось, что на автодороге "Кавказ" в результате массового ДТП с участием пяти автомобилей один человек погиб и двое пострадали. Водитель автомобиля Fuso не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями Jaguar, MAN, ГАЗель и КАМАЗ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль
Четырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в Севастополе
В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал
 
