https://crimea.ria.ru/20250831/tri-podrostka-popali-v-bolnitsu-posle-dtp-s-avtobusom-na-kubani-1149103918.html

Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани

Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости Крым, 31.08.2025

Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани

Три подростка попали в больницу с различными травмами после столкновения легковушки, в которой они ехали, с автобусом на Кубани. Об этом сообщили ГУ МВД России... РИА Новости Крым, 31.08.2025

2025-08-31T14:44

2025-08-31T14:44

2025-08-31T14:44

происшествия

дтп

кубань

мвд по краснодарскому краю

новости

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1f/1149103806_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_b1d6af44ca78932a6faa9ea9a9c3bfca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Три подростка попали в больницу с различными травмами после столкновения легковушки, в которой они ехали, с автобусом на Кубани. Об этом сообщили ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Авария произошла в воскресенье около 6 часов утра на федеральной автодороге "Кавказ" Гулькевичском районе.В результате ДТП пострадали водитель ВАЗ и его двое 19-летних пассажиров. В микроавтобусе никто не пострадал."Все трое пострадавших из отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение", – добавили в сообщении.Ранее также сообщалось, что на автодороге "Кавказ" в результате массового ДТП с участием пяти автомобилей один человек погиб и двое пострадали. Водитель автомобиля Fuso не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями Jaguar, MAN, ГАЗель и КАМАЗ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль Четырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в СевастополеВ Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, кубань, мвд по краснодарскому краю, новости, краснодарский край