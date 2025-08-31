https://crimea.ria.ru/20250831/tekhnika-nato-gorit--armiya-rossii-prodvigaetsya-na-frontakh-svo-1149102748.html
Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО
Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО
За минувшие сутки наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял 1170 боевиков. Кроме того,... РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T13:20
2025-08-31T13:20
2025-08-31T14:21
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148371410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51b920d7ba5a8c3dfc60f88391fcd3ff.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял 1170 боевиков. Кроме того, российские воины уничтожили несколько десятков боевой техники противника и закрепились на более выгодных рубежах. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина Сумской области. Также на Харьковском направлении российские бойцы ударили по противнику в районах населенных пунктов Амбарное и Волчанск. Противник потерял до 170 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ, а также центра спецназначения ГУР в районах населенных пунктов Каменка, Купянск, Петровское Харьковской области и Дерилово ДНР. Потери Украинской стороны составили свыше 235 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены семь станций РЭБ.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Вольное, Золотой Колодезь, Красноармейск, Кутузовка, Новотроицкое и Новый Донбасс ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжала продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Маломихайловка, Сосновка Днепропетровской области, Зеленый Гай, Новоивановка и Ольговское Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, пусковую установку зенитного ракетного комплекса Стрела-10 и шесть станций РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств.Вооруженные силы РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS, две управляемые авиабомбы и 112 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащихПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночьРоссийские военные создают зону безопасности в Сумской области
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148371410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_511bac5e98d783a9ae660a1344ff842a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , общество, новости
Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО
За сутки в зоне проведения спецоперации Украина потеряла 1170 боевиков
13:20 31.08.2025 (обновлено: 14:21 31.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял 1170 боевиков. Кроме того, российские воины уничтожили несколько десятков боевой техники противника и закрепились на более выгодных рубежах. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина Сумской области. Также на Харьковском направлении российские бойцы ударили по противнику в районах населенных пунктов Амбарное и Волчанск. Противник потерял до 170 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ, а также центра спецназначения ГУР в районах населенных пунктов Каменка, Купянск, Петровское Харьковской области и Дерилово ДНР. Потери Украинской стороны составили свыше 235 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены семь станций РЭБ.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Вольное, Золотой Колодезь, Красноармейск, Кутузовка, Новотроицкое и Новый Донбасс ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продолжала продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Маломихайловка, Сосновка Днепропетровской области, Зеленый Гай, Новоивановка и Ольговское Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, пусковую установку зенитного ракетного комплекса Стрела-10 и шесть станций РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.
Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS, две управляемые авиабомбы и 112 БПЛА самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: