Рейтинг@Mail.ru
Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250831/tekhnika-nato-gorit--armiya-rossii-prodvigaetsya-na-frontakh-svo-1149102748.html
Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО
Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО
За минувшие сутки наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял 1170 боевиков. Кроме того,... РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T13:20
2025-08-31T14:21
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148371410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51b920d7ba5a8c3dfc60f88391fcd3ff.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял 1170 боевиков. Кроме того, российские воины уничтожили несколько десятков боевой техники противника и закрепились на более выгодных рубежах. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина Сумской области. Также на Харьковском направлении российские бойцы ударили по противнику в районах населенных пунктов Амбарное и Волчанск. Противник потерял до 170 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ, а также центра спецназначения ГУР в районах населенных пунктов Каменка, Купянск, Петровское Харьковской области и Дерилово ДНР. Потери Украинской стороны составили свыше 235 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены семь станций РЭБ.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Вольное, Золотой Колодезь, Красноармейск, Кутузовка, Новотроицкое и Новый Донбасс ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжала продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Маломихайловка, Сосновка Днепропетровской области, Зеленый Гай, Новоивановка и Ольговское Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, пусковую установку зенитного ракетного комплекса Стрела-10 и шесть станций РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств.Вооруженные силы РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS, две управляемые авиабомбы и 112 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащихПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночьРоссийские военные создают зону безопасности в Сумской области
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148371410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_511bac5e98d783a9ae660a1344ff842a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , общество, новости
Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО

За сутки в зоне проведения спецоперации Украина потеряла 1170 боевиков

13:20 31.08.2025 (обновлено: 14:21 31.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении в ДНР
ТОС-2 Тосочка группировки войск Центр на Красноармейском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял 1170 боевиков. Кроме того, российские воины уничтожили несколько десятков боевой техники противника и закрепились на более выгодных рубежах. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина Сумской области. Также на Харьковском направлении российские бойцы ударили по противнику в районах населенных пунктов Амбарное и Волчанск. Противник потерял до 170 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ, а также центра спецназначения ГУР в районах населенных пунктов Каменка, Купянск, Петровское Харьковской области и Дерилово ДНР. Потери Украинской стороны составили свыше 235 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены семь станций РЭБ.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Вольное, Золотой Колодезь, Красноармейск, Кутузовка, Новотроицкое и Новый Донбасс ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продолжала продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Маломихайловка, Сосновка Днепропетровской области, Зеленый Гай, Новоивановка и Ольговское Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, пусковую установку зенитного ракетного комплекса Стрела-10 и шесть станций РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.
Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS, две управляемые авиабомбы и 112 БПЛА самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих
ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночь
Российские военные создают зону безопасности в Сумской области
 
Новости СВОАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:44Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани
14:35Вечный огнь в Симферополе погасят на сутки – причина
14:30В Нижегородской области пять человек погибли от суррогатного алкоголя
14:26Путин приехал на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине
13:56"Железная бабушка" - легендарная Мария Колтакова умерла на 104 году жизни
13:20Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО
12:55Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области
12:23Крымский мост сейчас: очередь растет с двух сторон
12:19Рейд в Севастополе открыт
12:08В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих
11:38Лесные пожары в Геленджике потушены – губернатор
11:26Задержки рейсов в аэропорту Сочи: в авиагавани назвали причину
11:17В Севастополе перекрыли рейд
11:07Выброшенная Солнцем плазма ударит по Земле в ночь на 2 сентября - ученые
10:43Китай и Индия должны укреплять сотрудничество – Си Цзиньпин
10:23Ураган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО
09:55Сгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят
09:31Народный герой: в Крыму вспоминают экс-главу ДНР Александра Захарченко
09:07Крымский мост сейчас: снова растет очередь
08:56Главное – начать: фигурист Маринин дал совет юным спортсменам
Лента новостейМолния