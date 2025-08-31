https://crimea.ria.ru/20250831/tekhnika-nato-gorit--armiya-rossii-prodvigaetsya-na-frontakh-svo-1149102748.html

Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО

Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО

За минувшие сутки наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял 1170 боевиков. Кроме того,... РИА Новости Крым, 31.08.2025

2025-08-31T13:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял 1170 боевиков. Кроме того, российские воины уничтожили несколько десятков боевой техники противника и закрепились на более выгодных рубежах. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина Сумской области. Также на Харьковском направлении российские бойцы ударили по противнику в районах населенных пунктов Амбарное и Волчанск. Противник потерял до 170 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ, а также центра спецназначения ГУР в районах населенных пунктов Каменка, Купянск, Петровское Харьковской области и Дерилово ДНР. Потери Украинской стороны составили свыше 235 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены семь станций РЭБ.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Вольное, Золотой Колодезь, Красноармейск, Кутузовка, Новотроицкое и Новый Донбасс ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжала продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Маломихайловка, Сосновка Днепропетровской области, Зеленый Гай, Новоивановка и Ольговское Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, пусковую установку зенитного ракетного комплекса Стрела-10 и шесть станций РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств.Вооруженные силы РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS, две управляемые авиабомбы и 112 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащихПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночьРоссийские военные создают зону безопасности в Сумской области

2025

Новости

