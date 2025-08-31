"Слезы вместо дождя": в Крыму на неделе пройдут незначительные осадки

https://crimea.ria.ru/20250831/slezy-vmesto-dozhdya-v-krymu-na-nedele-proydut-neznachitelnye-osadki-1149075663.html

Жителей Крыма в начале сентября ждет комфортная погода без резких перепадов и сильных осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 31.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Жителей Крыма в начале сентября ждет комфортная погода без резких перепадов и сильных осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, 1 сентября, в День знаний, синоптическая обстановка будет благоприятной: ночью +12… +17 градусов, утром, во время праздничных линеек, комфортные +20… +25. А вот днем уже температура поднимется до +27… +30. Местами возможны локальные и кратковременные дожди, но они затронут не более 10% территории и останутся почти незаметными.Во вторник сохранится влияние слабого холодного фронта: возможна облачность и редкие символические осадки. Однако уже с 3 сентября над регионом установится область повышенного давления."Середина недели и последующие дни пройдут под знаком солнца и тепла, без дождей", – отметил эксперт.Ночные температуры составят +13… +19 градусов, дневные в среднем +28… +33, местами до +34. К выходным, 6-7 сентября, из-за перегрева атмосферы могут сформироваться дожди с грозами, которые слегка снизят дневную температуру до +24… +29.В целом Тишковец прогнозирует, что сентябрь будет теплее климатической нормы на 2 градуса и более сухим – с дефицитом осадков до 40%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидрологВ Крыму усыхают гиперсоленые озераВ Крыму назвали способ спасти заповедную степь

