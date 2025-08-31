Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 31.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250831/reyd-v-sevastopole-otkryt-1149101370.html
Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Рейд в Севастополе открыт
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T12:19
2025-08-31T12:19
морской транспорт
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
паромы и катера в севастополе
северная сторона
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e7c20833fdb77f80fa5a7a327b7645.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Морской транспортСевастопольНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымПаромы и катера в СевастополеСеверная сторона
 
Лента новостейМолния