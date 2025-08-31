https://crimea.ria.ru/20250831/reyd-v-sevastopole-otkryt-1149101370.html
Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт
2025-08-31T12:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
