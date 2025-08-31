Рейтинг@Mail.ru
Раздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет эксперта - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Раздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет эксперта
Раздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет эксперта - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Раздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет эксперта
Систему раздельного сбора мусора в Крыму нужно развивать, пока она работает слабо, но есть механизмы, которые позволят повысить ее эффективность. Такое мнение в РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T20:05
2025-08-31T20:05
совет эксперта
радио "спутник в крыму"
андрей артов
переработка мусора
мнения
экология
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Систему раздельного сбора мусора в Крыму нужно развивать, пока она работает слабо, но есть механизмы, которые позволят повысить ее эффективность. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заместитель председателя Крымской региональной общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.Пять классов отходовПоэтому, во-первых, опасные отходы необходимо выводить из класса ТКО, а во-вторых, организовать систему сбора опасных отходов, убежден эксперт. Сейчас, по его словам, в Крыму эта система налажена неэффективно."Например, что касается ртутных ламп – с ними полный провал. Что касается батареек, на сайте минприроды есть адреса порядка 30 точек, где принимают батарейки. Маловато. Систему нужно отладить. Есть еще ряд отходов, например тара от различных лакокрасочных материалов, иногда очень ядовитых, старые компьютеры, холодильники, где есть опасные металлы. На сегодня неизвестно в Крыму, куда это деть", – констатирует гость эфира.Заработать на мусореТо же, по его словам, касается разделения бытовых отходов по разным контейнерам – бумага, пластик, стекло. Сейчас раздельных контейнеров недостаточно. При этом, по данным эксперта, многие крымчане готовы сортировать домашний мусор.При этом, по его словам, жители многоэтажек имеют возможность организоваться самостоятельно и это, во-первых, поможет сэкономить и даже заработать, а во-вторых, станет примером и стимулом для соседей."Например, дома, где управляет не управляющая компания, а сообщество жильцов, могут создать свою площадку для вторсырья с трехконтейнерной схемой – пластик, стекло, бумага. И договориться с оператором: "Мы разделяем отходы, смешанных вы получаете меньше и, значит, мы меньше будем платить (за вывоз мусора – ред.)". Кроме того, жильцы будут еще и иметь деньги за сдачу вторсырья. Это будет хороший пример", – дает совет эксперт.О необходимости создания единой экоструктуры по утилизации опасных бытовых отходов ранее заявлял член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук. По его словам, в Крыму стоит остро стоит вопрос по утилизации батареек, люминесцентных ламп, градусников и прочих опасных бытовых отходов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Систему раздельного сбора мусора в Крыму нужно развивать, пока она работает слабо, но есть механизмы, которые позволят повысить ее эффективность. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заместитель председателя Крымской региональной общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.

Пять классов отходов

"В нормативной базе есть пять классов опасности отходов. Первый – самый опасный, содержащий ртуть, пятый – безопасные отходы. В структуру твердых коммунальных отходов входят опасные, это как минимум ртутьсодержащие лампы и термометры, батарейки, аккумуляторы и так далее", – поясняет Артов.
Поэтому, во-первых, опасные отходы необходимо выводить из класса ТКО, а во-вторых, организовать систему сбора опасных отходов, убежден эксперт. Сейчас, по его словам, в Крыму эта система налажена неэффективно.
"Например, что касается ртутных ламп – с ними полный провал. Что касается батареек, на сайте минприроды есть адреса порядка 30 точек, где принимают батарейки. Маловато. Систему нужно отладить. Есть еще ряд отходов, например тара от различных лакокрасочных материалов, иногда очень ядовитых, старые компьютеры, холодильники, где есть опасные металлы. На сегодня неизвестно в Крыму, куда это деть", – констатирует гость эфира.

Заработать на мусоре

То же, по его словам, касается разделения бытовых отходов по разным контейнерам – бумага, пластик, стекло. Сейчас раздельных контейнеров недостаточно. При этом, по данным эксперта, многие крымчане готовы сортировать домашний мусор.
"Сейчас мусор готовы сортировать больше половины крымчан, хотя широко еще культура не введена. Для того, чтобы она появилась, нужна инфраструктура. Когда она появится, люди будут это делать", – убежден Артов.
При этом, по его словам, жители многоэтажек имеют возможность организоваться самостоятельно и это, во-первых, поможет сэкономить и даже заработать, а во-вторых, станет примером и стимулом для соседей.
"Например, дома, где управляет не управляющая компания, а сообщество жильцов, могут создать свою площадку для вторсырья с трехконтейнерной схемой – пластик, стекло, бумага. И договориться с оператором: "Мы разделяем отходы, смешанных вы получаете меньше и, значит, мы меньше будем платить (за вывоз мусора – ред.)". Кроме того, жильцы будут еще и иметь деньги за сдачу вторсырья. Это будет хороший пример", – дает совет эксперт.
О необходимости создания единой экоструктуры по утилизации опасных бытовых отходов ранее заявлял член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук. По его словам, в Крыму стоит остро стоит вопрос по утилизации батареек, люминесцентных ламп, градусников и прочих опасных бытовых отходов
