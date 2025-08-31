https://crimea.ria.ru/20250831/razdelnyy-sbor-kak-zarabotat-na-musore-v-krymu--sovet-eksperta-1149049211.html

Раздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет эксперта

Раздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет эксперта - РИА Новости Крым, 31.08.2025

Раздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет эксперта

Систему раздельного сбора мусора в Крыму нужно развивать, пока она работает слабо, но есть механизмы, которые позволят повысить ее эффективность. Такое мнение в РИА Новости Крым, 31.08.2025

2025-08-31T20:05

2025-08-31T20:05

2025-08-31T20:05

совет эксперта

радио "спутник в крыму"

андрей артов

переработка мусора

мнения

экология

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527506_0:63:854:543_1920x0_80_0_0_9a552ebf0d752661bd589800688b81c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Систему раздельного сбора мусора в Крыму нужно развивать, пока она работает слабо, но есть механизмы, которые позволят повысить ее эффективность. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заместитель председателя Крымской региональной общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.Пять классов отходовПоэтому, во-первых, опасные отходы необходимо выводить из класса ТКО, а во-вторых, организовать систему сбора опасных отходов, убежден эксперт. Сейчас, по его словам, в Крыму эта система налажена неэффективно."Например, что касается ртутных ламп – с ними полный провал. Что касается батареек, на сайте минприроды есть адреса порядка 30 точек, где принимают батарейки. Маловато. Систему нужно отладить. Есть еще ряд отходов, например тара от различных лакокрасочных материалов, иногда очень ядовитых, старые компьютеры, холодильники, где есть опасные металлы. На сегодня неизвестно в Крыму, куда это деть", – констатирует гость эфира.Заработать на мусореТо же, по его словам, касается разделения бытовых отходов по разным контейнерам – бумага, пластик, стекло. Сейчас раздельных контейнеров недостаточно. При этом, по данным эксперта, многие крымчане готовы сортировать домашний мусор.При этом, по его словам, жители многоэтажек имеют возможность организоваться самостоятельно и это, во-первых, поможет сэкономить и даже заработать, а во-вторых, станет примером и стимулом для соседей."Например, дома, где управляет не управляющая компания, а сообщество жильцов, могут создать свою площадку для вторсырья с трехконтейнерной схемой – пластик, стекло, бумага. И договориться с оператором: "Мы разделяем отходы, смешанных вы получаете меньше и, значит, мы меньше будем платить (за вывоз мусора – ред.)". Кроме того, жильцы будут еще и иметь деньги за сдачу вторсырья. Это будет хороший пример", – дает совет эксперт.О необходимости создания единой экоструктуры по утилизации опасных бытовых отходов ранее заявлял член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук. По его словам, в Крыму стоит остро стоит вопрос по утилизации батареек, люминесцентных ламп, градусников и прочих опасных бытовых отходовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется КрымуВ Крыму назвали главную "мусорную" проблемуОбман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, андрей артов, переработка мусора, мнения, экология, крым