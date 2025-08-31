Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 31.08.2025
ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночь
ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 31.08.2025
ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночь
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 21 украинский беспилотник над Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в... РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T07:46
2025-08-31T07:46
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
безопасность
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 21 украинский беспилотник над Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночь

ПВО сбила 21 БПЛА над регионами России за ночь - Минобороны

07:46 31.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 21 украинский беспилотник над Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Волгоградской области, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
