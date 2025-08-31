https://crimea.ria.ru/20250831/pvo-sbila-21-ukrainskiy-dron-nad-regionami-rossii-za-noch-1149099375.html

ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночь

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 21 украинский беспилотник над Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в... РИА Новости Крым, 31.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 21 украинский беспилотник над Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

