ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночь
ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 31.08.2025
ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночь
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 21 украинский беспилотник над Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в... РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T07:46
2025-08-31T07:46
2025-08-31T07:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 21 украинский беспилотник над Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночь
