Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет РИА Новости.Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.Саммит открылся в воскресенье торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита – председателя КНР Си Цзиньпина.Официальная программа саммита стартует 1 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
