Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет РИА... РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T16:32
2025-08-31T16:32
армения
никол пашинян
шос
китай
визит путина в китай
владимир путин (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет РИА Новости.Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.Саммит открылся в воскресенье торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита – председателя КНР Си Цзиньпина.Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
армения
китай
армения, никол пашинян, шос, китай, визит путина в китай, владимир путин (политик)
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае

Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае

16:32 31.08.2025
 
Саммит ШОС-2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет РИА Новости.
"Очень рад Вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами <...> будет полезной и содержательной. Рад вас видеть", — сказал Путин, начиная встречу.
Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.
Саммит открылся в воскресенье торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита – председателя КНР Си Цзиньпина.
Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
15:11
Путин посетил торжественный прием для высоких гостей саммита ШОС
 
Армения Никол Пашинян ШОС Китай Визит Путина в Китай Владимир Путин (политик)
 
