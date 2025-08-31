https://crimea.ria.ru/20250831/putin-vo-vremya-priema-dlya-gostey-sammita-shos-pogovoril-s-tokaevym-1149105855.html

Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с Токаевым

2025-08-31T17:55

касым-жомарт токаев

владимир путин (политик)

шос

китай

визит путина в китай

новости

политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/07/1121964190_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_4cc676664e01d0280d24d87a2208df5e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема для гостей саммита ШОС в китайском Тяньцзине имел возможность поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из государств-членов ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором будут подведены итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы, рассмотрены вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы.На утверждение лидеров будет представлено порядка 20 документов.На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств-членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнёров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркменистана в качестве гостя председательствующей стороны.Приглашены и руководители ряда международных организаций и объединений - ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнёров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркменистан, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

китай

