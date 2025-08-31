https://crimea.ria.ru/20250831/putin-vo-vremya-priema-dlya-gostey-sammita-shos-pogovoril-s-tokaevym-1149105855.html
Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с Токаевым
Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с Токаевым - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с Токаевым
Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема для гостей саммита ШОС в китайском Тяньцзине имел возможность поговорить с президентом Казахстана... РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T17:55
2025-08-31T17:55
2025-08-31T17:55
касым-жомарт токаев
владимир путин (политик)
шос
китай
визит путина в китай
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/07/1121964190_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_4cc676664e01d0280d24d87a2208df5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема для гостей саммита ШОС в китайском Тяньцзине имел возможность поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из государств-членов ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором будут подведены итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы, рассмотрены вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы.На утверждение лидеров будет представлено порядка 20 документов.На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств-членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнёров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркменистана в качестве гостя председательствующей стороны.Приглашены и руководители ряда международных организаций и объединений - ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнёров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркменистан, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/07/1121964190_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_eee8767ed9e62fe9f509b4d59d5fe661.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касым-жомарт токаев, владимир путин (политик), шос, китай, визит путина в китай, новости, политика
Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с Токаевым
Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с Токаевым - Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема для гостей саммита ШОС в китайском Тяньцзине имел возможность поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Он (ред. - президент России Владимир Путин) сидел (ред. - на приеме) также рядом с президентом Казахстана, тоже имели возможность переговорить", - сказал Песков журналистам.
Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.
Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из государств-членов ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором будут подведены итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы, рассмотрены вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы.
На утверждение лидеров будет представлено порядка 20 документов.
На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств-членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнёров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркменистана в качестве гостя председательствующей стороны.
Приглашены и руководители ряда международных организаций и объединений - ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнёров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркменистан, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.