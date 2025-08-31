Рейтинг@Mail.ru
Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с Токаевым - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с Токаевым
Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с Токаевым - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с Токаевым
Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема для гостей саммита ШОС в китайском Тяньцзине имел возможность поговорить с президентом Казахстана... РИА Новости Крым, 31.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема для гостей саммита ШОС в китайском Тяньцзине имел возможность поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он (ред. - президент России Владимир Путин) сидел (ред. - на приеме) также рядом с президентом Казахстана, тоже имели возможность переговорить", - сказал Песков журналистам.

Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.

Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из государств-членов ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором будут подведены итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы, рассмотрены вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы.

На утверждение лидеров будет представлено порядка 20 документов.

На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств-членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнёров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркменистана в качестве гостя председательствующей стороны.

Приглашены и руководители ряда международных организаций и объединений - ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнёров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркменистан, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с Токаевым

Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с Токаевым - Песков

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема для гостей саммита ШОС в китайском Тяньцзине имел возможность поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Он (ред. - президент России Владимир Путин) сидел (ред. - на приеме) также рядом с президентом Казахстана, тоже имели возможность переговорить", - сказал Песков журналистам.
Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.
Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из государств-членов ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором будут подведены итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы, рассмотрены вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы.
На утверждение лидеров будет представлено порядка 20 документов.
На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств-членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнёров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркменистана в качестве гостя председательствующей стороны.
Приглашены и руководители ряда международных организаций и объединений - ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнёров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркменистан, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
