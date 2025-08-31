Рейтинг@Mail.ru
Путин прилетел в Китай с четырехдневным визитом - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Путин прилетел в Китай с четырехдневным визитом
Путин прилетел в Китай с четырехдневным визитом - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Путин прилетел в Китай с четырехдневным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина, первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь,... РИА Новости Крым, 31.08.2025
владимир путин (политик)
китай
визит путина в китай
политика
внешняя политика
новости
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина, первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где состоится саммит ШОС, передает РИА Новости.Визит российского лидера продлится четыре дня - с 31 августа по 3 сентября.В рамках визита в КНР Путин примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), китай, визит путина в китай, политика, внешняя политика, новости, россия
Путин прилетел в Китай с четырехдневным визитом

Путин прилетел в Китай с четырехдневным визитом

07:24 31.08.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанк31 августа 2025. Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт Биньхай города Тяньцзинь в КНР. Справа: посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
31 августа 2025. Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт Биньхай города Тяньцзинь в КНР. Справа: посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина, первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где состоится саммит ШОС, передает РИА Новости.
Визит российского лидера продлится четыре дня - с 31 августа по 3 сентября.
В рамках визита в КНР Путин примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.
Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Лента новостейМолния