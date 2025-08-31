https://crimea.ria.ru/20250831/putin-priletel-v-kitay-s-chetyrekhdnevnym-vizitom-1149099117.html
Путин прилетел в Китай с четырехдневным визитом
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина, первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где состоится саммит ШОС, передает РИА Новости.Визит российского лидера продлится четыре дня - с 31 августа по 3 сентября.В рамках визита в КНР Путин примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
