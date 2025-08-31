Путин на саммите в Китае и учения ОДКБ в Белоруссии – главное за день

https://crimea.ria.ru/20250831/putin-na-sammite-v-kitae-i-ucheniya-odkb-v-belorussii--glavnoe-za-den-1149107173.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай. Более 2000 военнослужащих и 450 единиц техники участвуют в учениях ОДКБ в Белоруссии. Пять человек отравились суррогатным алкоголем в Нижегородской области. Четырехдневные лесные пожары потушили в Геленджике. Власти помогут восстановить сгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе. "Железная бабушка" – легендарная Мария Колтакова умерла на 104 году жизни. На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ.О главных событиях последнего летнего дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин прибыл в Китай на саммит ШОСПрезидент России Владимир Путин прибыл на площадку саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который открыл в воскресенье торжественным приемом для глав делегаций хозяин саммита – председатель КНР Си Цзиньпин.В ходе торжественного приема для гостей саммита ШОС в китайском Тяньцзине глава российского государства поговорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также на полях саммита российский лидер встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Масштабные учения ОДКБ в БелоруссииБолее 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе девять боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 БПЛА участвуют в учениях ОДКБ в Белоруссии. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр учений.Среди них – воинские контингенты, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, добавили в пресс-центре.Летальный исход после приема суррогатного алкоголяВ городе Балахны Нижегородской области пять человек скончались после употребления суррогатного алкоголя в ночь с 30 на 31 августа сообщает Следком РФ по региону."В медицинское учреждение были доставлены трое мужчин и женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем, где несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались. Еще один мужчина скончался в квартире дома на улице Чапаева города Балахны Нижегородской области", – сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело.Лесные пожары в Геленджике потушилиЧетырехдневные лесные пожары в Геленджике полностью потушили. В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем. Об этом сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев.По его информации, в тушении пожара также было задействовано свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты Бе-200, Ил-76 и два вертолета Ми-8.В Севастополе власти восстановят сгоревший дом участника СВОЖенщине и четверым детям пропавшего без вести участника СВО из Севастополя, чей дом пострадал от пожара 29 августа в поселке Сахарная Головка, помогут с восстановлением жилища. На время ремонта семье предоставят временное жилье. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Накануне мне доложили о семье погорельцев в Сахарной Головке – Екатерине Люльченко и ее четырех детях. Произошел пожар и дом женщины сильно пострадал, жить в нем сейчас невозможно", – сказано в сообщении.По его словам, семье помогут восстановить дом – сделают перекрытия, новую крышу и ремонт комнат. На время для семьи снимут временное жилье."Железная бабушка" Мария Колтакова умерла на 104-м году"Железная бабушка" – легендарная Мария Денисовна Колтакова умерла на 104-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев."Когда уходит из жизни такой человек, наша планета становится беднее. Мария Денисовна Колтакова – легендарная личность. Героически прошла Великую Отечественную, защищала Воронеж. Боевой характер не позволял ей оставаться в стороне от всех важных событий мирного времени. Она и в самом почтенном возрасте доказывала всем нам, на что способен человек, устремленный к цели", – сказано в сообщении."Железной бабушкой" Марию Колтакову стали называть после того, как был зафиксирован ее первый рекорд. Произошло это в Крыму, где она исполнила свою давнюю мечту – совершила прыжок с парашютом, тогда ей было 93 года.Фейк об отмене линеек 1 сентября опровергли на КубаниФейк о якобы отмене торжественных линеек 1 сентября в школах из-за пожара на Краснодарском НПЗ опровергли в Краснодарском крае. Опровержение недостоверной информации опубликовали в оперштабе региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

