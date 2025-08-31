Рейтинг@Mail.ru
На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250831/na-angarskom-perevale-v-krymu-sgorel-avtomobil-1149099645.html
На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль
На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль - РИА Новости Крым, 31.08.2025
На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль
В Крыму на трассе Симферополь - Алушта в районе Ангарского перевала сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T08:25
2025-08-31T08:25
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
ангарский перевал
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Симферополь - Алушта в районе Ангарского перевала сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.По данным МЧС, угрозы распространения огня на лесной массив не было, в 21.35 возгорание полностью ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ангарский перевал
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c115a93b1bf8d8c6325f1009e35f8216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, ангарский перевал, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, видео
На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль

На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль - МЧС

08:25 31.08.2025
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Симферополь - Алушта в районе Ангарского перевала сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"В 20.46 поступило сообщение о загорании авто по адресу: Симферопольский район, трасса Симферополь - Алушта, перед постом ГИБДД. К месту вызова были направлены пожарные. Загорание легкового автомобиля на площади 3 кв.м", - говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, угрозы распространения огня на лесной массив не было, в 21.35 возгорание полностью ликвидировали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаПроисшествияДТПДТП в Крыму и СевастополеАнгарский перевалКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Как появился первый советский танк – инфографика
08:25На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль
08:02Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
07:46ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночь
07:24Путин прилетел в Китай с четырехдневным визитом
07:07Крым вступил в маловодный период – что с запасами водохранилищ
00:01Какую погоду принесет в Крым последний день уходящего лета
00:00Какой сегодня праздник: 31 августа
22:21Итоги летней кампании СВО и большое интервью Путина: главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
21:43Где на Марсе можно найти жизнь
21:14Ни один итальянец не поедет воевать на Украину – вице-премьер
20:48Чеснок "Укромновский" и томат "Бельбек": в Крыму выводят новые сорта
20:14Пять шагов аферы – как мошенники обманывают подростков
19:45Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика
19:16В Крым влюбляешься сразу: фигурист Маринин рассказал о необычном романе
18:52В отношении боксера Александра Усика WBO проведет расследование
18:28Увидеть горы и море: чемпионка мира Туктамышева впервые приехала в Крым
18:10Как в Крыму проходит подготовка многоэтажек к старту отопительного сезона
17:35Киселев призвал освободить задержанных в Азербайджане сотрудников Sputnik
Лента новостейМолния