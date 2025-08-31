https://crimea.ria.ru/20250831/na-angarskom-perevale-v-krymu-sgorel-avtomobil-1149099645.html
На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль
В Крыму на трассе Симферополь - Алушта в районе Ангарского перевала сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T08:25
2025-08-31T08:25
2025-08-31T08:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Симферополь - Алушта в районе Ангарского перевала сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.По данным МЧС, угрозы распространения огня на лесной массив не было, в 21.35 возгорание полностью ликвидировали.
ангарский перевал
крым
