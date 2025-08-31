Максимум метеорного потока Ауригиды можно наблюдать в ночь на 1 сентября

https://crimea.ria.ru/20250831/maksimum-meteornogo-potoka-aurigidy-mozhno-nablyudat-v-noch-na-1-sentyabrya-1149099289.html
2025-08-31T20:41
2025-08-31T20:41
2025-08-31T11:54
астрономия
космос
общество
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
александр якушечкин
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144745579_21:0:1189:657_1920x0_80_0_0_f7e153a0921941e1b46cb3d5325cd709.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Максимум метеорного потока Ауригиды с радиантом в созвездии Возничего можно наблюдать в ночь на 1 сентября, условия для наблюдения потока будут хорошими, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.Ауригиды представляют собой метеорный поток, который наблюдается с радиантом, расположенным в созвездии Возничего (лат. Auriga). Открытие потока было совершено в 1935 году немецкими астрономами Куно Хоффмайстером и Артуром Тайхграбером, работавшими в обсерватории Зоннеберга. Именно в этом году был зарегистрирован первый известный пик активности данного метеорного потока. Впоследствии аналогичные всплески активности наблюдались в 1986, 1994 и 2007 годах, рассказал астроном.Источником метеорного потока стала комета C/1911 N1 (Kiess), которая имеет период обращения вокруг Солнца примерно 2,5 тысячи лет. Последний раз она проходила вблизи Солнца 30 июля 1911 года.Как рассказал собеседник агентства, ранее известный исследователь метеорных потоков Петер Дженнискен изучил орбиту этой кометы и активность метеорного потока и правильно предсказал большую активность в 2007 году. Согласно расчетам, следующее прохождение Земли через шлейф C/1911 N1 (Kiess) ожидается в 2077 году, отметил Якушечкин.Особенности потока: цвет метеоров желтый, часто оставляют след, много ярких метеоров. Максимум потока очень короткий, буквально – несколько часов. Луна зайдет за горизонт в районе 22 часов местного времени (для Крыма), а радиант поднимется на достаточную высоту после полуночи, так что свет спутника не помешает наблюдать метеоры этого интересного и необычного потока, отметил Якушечкин. Разумеется, для наблюдения метеоров необходимо ясное безоблачное небо вдали от городской засветки и дымки.
астрономия, космос, общество, крымская астрофизическая обсерватория (крао), александр якушечкин, новости крыма, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Максимум метеорного потока Ауригиды с радиантом в созвездии Возничего можно наблюдать в ночь на 1 сентября, условия для наблюдения потока будут хорошими, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
Ауригиды представляют собой метеорный поток, который наблюдается с радиантом, расположенным в созвездии Возничего (лат. Auriga). Открытие потока было совершено в 1935 году немецкими астрономами Куно Хоффмайстером и Артуром Тайхграбером, работавшими в обсерватории Зоннеберга. Именно в этом году был зарегистрирован первый известный пик активности данного метеорного потока. Впоследствии аналогичные всплески активности наблюдались в 1986, 1994 и 2007 годах, рассказал астроном.
Источником метеорного потока стала комета C/1911 N1 (Kiess), которая имеет период обращения вокруг Солнца примерно 2,5 тысячи лет. Последний раз она проходила вблизи Солнца 30 июля 1911 года.
Как рассказал собеседник агентства, ранее известный исследователь метеорных потоков Петер Дженнискен изучил орбиту этой кометы и активность метеорного потока и правильно предсказал большую активность в 2007 году. Согласно расчетам, следующее прохождение Земли через шлейф C/1911 N1 (Kiess) ожидается в 2077 году, отметил Якушечкин.
"Но в 2019 году был зафиксирован дополнительный всплеск активности данного метеорного потока, поэтому существует вероятность неожиданных событий в любой год, что делает наблюдение за данным потоком актуальным и перспективным. Радиант (мнимое место вылета метеоров на небосводе) в настоящее время находится неподалеку от звезды Тета Возничего. Период активности: 26 августа - 5 сентября, максимум - ночь с 31 августа на 1 сентября", - отметил эксперт.
Особенности потока: цвет метеоров желтый, часто оставляют след, много ярких метеоров. Максимум потока очень короткий, буквально – несколько часов. Луна зайдет за горизонт в районе 22 часов местного времени (для Крыма), а радиант поднимется на достаточную высоту после полуночи, так что свет спутника не помешает наблюдать метеоры этого интересного и необычного потока, отметил Якушечкин. Разумеется, для наблюдения метеоров необходимо ясное безоблачное небо вдали от городской засветки и дымки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.