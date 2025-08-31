Рейтинг@Mail.ru
Лесные пожары в Геленджике потушены – губернатор - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Лесные пожары в Геленджике потушены – губернатор
Лесные пожары в Геленджике потушены – губернатор - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Лесные пожары в Геленджике потушены – губернатор
Лесные пожары в Геленджике, которые пылали четыре дня, полностью потушили. Об этом сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 31.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Лесные пожары в Геленджике, которые пылали четыре дня, полностью потушили. Об этом сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев.По информации губернатора, в тушении пожара было задействовано свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты Бе-200, Ил-76 и 2 вертолета Ми-8.Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы был развернут пункт временного пребывания.Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров , а после до 17. К тушению также привлечен самолет Бе-200 МЧС России. По последней информации площадь пожара увеличилась и составляет 40 гектаров.
пожар, геленджик, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), вениамин кондратьев, кубань, краснодарский край, новости
Лесные пожары в Геленджике потушены – губернатор

В Геленджике потушили четырехдневные лесные пожары

11:38 31.08.2025 (обновлено: 11:39 31.08.2025)
 
© Оперштаб Краснодарский крайПожар под Геленджиком
Пожар под Геленджиком
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Лесные пожары в Геленджике, которые пылали четыре дня, полностью потушили. Об этом сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев.
"В Геленджике потушили лесные пожары. В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, в тушении пожара было задействовано свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты Бе-200, Ил-76 и 2 вертолета Ми-8.
"Благодаря слаженности и профессионализму сотрудников МЧС, "Кубань-СПАС", лесопожарной службы и волонтеров удалось потушить пожар и не допустить дальнейшего распространения. Спасибо за работу", – добавил Кондратьев.
Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.
В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы был развернут пункт временного пребывания.
Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров , а после до 17. К тушению также привлечен самолет Бе-200 МЧС России. По последней информации площадь пожара увеличилась и составляет 40 гектаров.
ПожарГеленджикМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Вениамин КондратьевКубаньКраснодарский крайНовости
 
