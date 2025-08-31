https://crimea.ria.ru/20250831/lesnye-pozhary-v-gelendzhike-potusheny--gubernator-1149101788.html

Лесные пожары в Геленджике потушены – губернатор

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Лесные пожары в Геленджике, которые пылали четыре дня, полностью потушили. Об этом сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев.По информации губернатора, в тушении пожара было задействовано свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты Бе-200, Ил-76 и 2 вертолета Ми-8.Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы был развернут пункт временного пребывания.Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров , а после до 17. К тушению также привлечен самолет Бе-200 МЧС России. По последней информации площадь пожара увеличилась и составляет 40 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотниковВ Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарахЛесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут

