Лесные пожары в Геленджике потушены – губернатор

В Геленджике потушили четырехдневные лесные пожары
11:38 31.08.2025 (обновлено: 11:39 31.08.2025)
© Оперштаб Краснодарский крайПожар под Геленджиком
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Лесные пожары в Геленджике, которые пылали четыре дня, полностью потушили. Об этом сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев.
"В Геленджике потушили лесные пожары. В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, в тушении пожара было задействовано свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты Бе-200, Ил-76 и 2 вертолета Ми-8.
"Благодаря слаженности и профессионализму сотрудников МЧС, "Кубань-СПАС", лесопожарной службы и волонтеров удалось потушить пожар и не допустить дальнейшего распространения. Спасибо за работу", – добавил Кондратьев.
Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.
В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы был развернут пункт временного пребывания.
Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров , а после до 17. К тушению также привлечен самолет Бе-200 МЧС России. По последней информации площадь пожара увеличилась и составляет 40 гектаров.
