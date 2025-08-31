https://crimea.ria.ru/20250831/kitay-i-indiya-dolzhny-ukreplyat-sotrudnichestvo--si-tszinpin-1149100923.html
Китай и Индия должны укреплять сотрудничество – Си Цзиньпин
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Китай и Индия должны укреплять многостороннее сотрудничество и защищать общие интересы, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Моди находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября.Он отметил, что Пекин и Нью-Дели должны "совместно демонстрировать историческую ответственность, твердо придерживаться многосторонности, укреплять взаимодействие и координацию по основным международным и региональным вопросам, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также совместно продвигать многополярный мир и демократизацию международных отношений, внося должный вклад в поддержание мира и процветания в Азии и мире в целом".Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Китай и Индия должны укреплять многостороннее сотрудничество и защищать общие интересы, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Моди находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября.
"Необходимо укреплять многостороннее сотрудничество и защищать общие интересы", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что Пекин и Нью-Дели должны "совместно демонстрировать историческую ответственность, твердо придерживаться многосторонности, укреплять взаимодействие и координацию по основным международным и региональным вопросам, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также совместно продвигать многополярный мир и демократизацию международных отношений, внося должный вклад в поддержание мира и процветания в Азии и мире в целом".
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.