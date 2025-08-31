https://crimea.ria.ru/20250831/kakuyu-pogodu-prineset-v-krym-posledniy-den-ukhodyaschego-leta-1148928233.html

Какую погоду принесет в Крым последний день уходящего лета

2025-08-31T00:01

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110082/31/1100823139_0:192:3134:1956_1920x0_80_0_0_cd5bdada50947786492bd71b0407d39e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В последний день уходящего лета в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +26...+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +22...+24 градуса, днем +28...+30.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

