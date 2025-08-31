Какую погоду принесет в Крым последний день уходящего лета

Рейтинг@Mail.ru
В последний день уходящего лета в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
2025-08-31T00:01
2025-08-31T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В последний день уходящего лета в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +26...+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +22...+24 градуса, днем +28...+30.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
00:01 31.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В последний день уходящего лета в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +25, днем +28…+33, в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +26...+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +22...+24 градуса, днем +28...+30.
В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
