Как саммит повлияет на развитие событий на Украине – эксперт

Как саммит повлияет на развитие событий на Украине – эксперт

2025-08-31T18:29

2025-08-31T18:29

2025-08-31T18:29

эксклюзивы риа новости крым

китай

россия

мнения

андрей манойло

политика

внешняя политика

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1f/1149106049_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_018160d7065a5d44f11701ec91c44b58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) делегации России и Китая будут обсуждать ряд важных направлений сотрудничества между двумя странами. Это экономика, энергетика, технологии и военное дело. Укрепление такого союза России и Китая – настораживает глобальный Запад. И "там" будут делать все возможное, чтобы эти связи разорвать. Такое мнение выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.Укрепление союза России и КитаяРоссия укрепляет сотрудничество с КНР во многих областях, в том числе и в оборонной. Андрей Манойло напомнил, что совсем недавно прошли совместные военно-морские учения России и Китая на Дальнем Востоке. И это не просто показатель того, что эти отношения укрепляются, это еще и серьезный сигнал Западу."Соответственно, во главе угла ключевыми вопросами повестки переговоров на высшем уровне будет экономическое сотрудничество, сотрудничество в энергетической сфере, технологий и военного сектора", – уверен эксперт.Реакция Запада на визит Путина в КитайЗапад относится к визиту Владимира Путина в Китай настороженно, потому что там видят в этом укрепление российско-китайского сотрудничества. Что идет в разрез с желанием Запада оторвать Россию и Китай друг от друга, уверен эксперт.Соответственно, Запад надеется, считает эксперт, что это сближение не будет развиваться быстрыми темпами. Кроме того, есть предположения, что китайская сторона получит некоторые послания от президента США.Андрей Манойло напомнил, что Трамп не раз сообщал о том, что он бы очень хотел продлить или перезаключить договоры об ограничении ядерных вооружений, которые существуют в Российской Федерации. Но при условии, если Россия каким-то образом уговорит Китай также войти в эти договоры.Как саммит повлияет на развитие событий на УкраинеУкраинский конфликт, его характер, динамику, текущее состояние и возможные пути урегулирования, безусловно, обсуждать будут. Тем более, что китайскому руководству интересно услышать из первых уст, о чем в течение трех с половиной часов президенты России и США разговаривали на военной базе в Анкоридже, считает доктор политических наук."Частично они в рамках дозволенного и будут проинформированы. Причем из уст президента России. Но в целом Китай ведь не выражает желания выступить в процессе урегулирования вооруженного конфликта на Украине в качестве посредника", – рассказал Андрей Манойло.Он добавил, что Китай наблюдает за этим конфликтом, прекрасно понимая, что холодная фаза, холодная линия борьбы КНР с гегемоном – с США проходит в сфере санкций торговых пошлин, то есть в сфере экономики. А горячая линия у них как раз проходит по линии боевого соприкосновения сторон вооруженного конфликта на Украине."То есть мы при этом не просто денацифицируем Украину, мы еще и сдерживаем экспансию всего коллективного Запада, которые равным образом направлены против нас и Китая. И во многом благодаря нам эта экспансия еще до Китая не дотянулась", – уверен доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина, первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где состоится саммит ШОС.Саммит открылся в воскресенье торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита – председателя КНР Си Цзиньпина.Официальная программа саммита стартует 1 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с ТокаевымПутин посетил торжественный прием для высоких гостей саммита ШОСПутин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае

китай

россия

Новости

китай, россия, мнения, андрей манойло, политика, внешняя политика, новости