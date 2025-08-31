Рейтинг@Mail.ru
Как саммит повлияет на развитие событий на Украине – эксперт - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как саммит повлияет на развитие событий на Украине – эксперт
Как саммит повлияет на развитие событий на Украине – эксперт - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Как саммит повлияет на развитие событий на Украине – эксперт
На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) делегации России и Китая будут обсуждать ряд важных направлений сотрудничества между двумя... РИА Новости Крым, 31.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) делегации России и Китая будут обсуждать ряд важных направлений сотрудничества между двумя странами. Это экономика, энергетика, технологии и военное дело. Укрепление такого союза России и Китая – настораживает глобальный Запад. И "там" будут делать все возможное, чтобы эти связи разорвать. Такое мнение выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.Укрепление союза России и КитаяРоссия укрепляет сотрудничество с КНР во многих областях, в том числе и в оборонной. Андрей Манойло напомнил, что совсем недавно прошли совместные военно-морские учения России и Китая на Дальнем Востоке. И это не просто показатель того, что эти отношения укрепляются, это еще и серьезный сигнал Западу."Соответственно, во главе угла ключевыми вопросами повестки переговоров на высшем уровне будет экономическое сотрудничество, сотрудничество в энергетической сфере, технологий и военного сектора", – уверен эксперт.Реакция Запада на визит Путина в КитайЗапад относится к визиту Владимира Путина в Китай настороженно, потому что там видят в этом укрепление российско-китайского сотрудничества. Что идет в разрез с желанием Запада оторвать Россию и Китай друг от друга, уверен эксперт.Соответственно, Запад надеется, считает эксперт, что это сближение не будет развиваться быстрыми темпами. Кроме того, есть предположения, что китайская сторона получит некоторые послания от президента США.Андрей Манойло напомнил, что Трамп не раз сообщал о том, что он бы очень хотел продлить или перезаключить договоры об ограничении ядерных вооружений, которые существуют в Российской Федерации. Но при условии, если Россия каким-то образом уговорит Китай также войти в эти договоры.Как саммит повлияет на развитие событий на УкраинеУкраинский конфликт, его характер, динамику, текущее состояние и возможные пути урегулирования, безусловно, обсуждать будут. Тем более, что китайскому руководству интересно услышать из первых уст, о чем в течение трех с половиной часов президенты России и США разговаривали на военной базе в Анкоридже, считает доктор политических наук."Частично они в рамках дозволенного и будут проинформированы. Причем из уст президента России. Но в целом Китай ведь не выражает желания выступить в процессе урегулирования вооруженного конфликта на Украине в качестве посредника", – рассказал Андрей Манойло.Он добавил, что Китай наблюдает за этим конфликтом, прекрасно понимая, что холодная фаза, холодная линия борьбы КНР с гегемоном – с США проходит в сфере санкций торговых пошлин, то есть в сфере экономики. А горячая линия у них как раз проходит по линии боевого соприкосновения сторон вооруженного конфликта на Украине."То есть мы при этом не просто денацифицируем Украину, мы еще и сдерживаем экспансию всего коллективного Запада, которые равным образом направлены против нас и Китая. И во многом благодаря нам эта экспансия еще до Китая не дотянулась", – уверен доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина, первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где состоится саммит ШОС.Саммит открылся в воскресенье торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита – председателя КНР Си Цзиньпина.Официальная программа саммита стартует 1 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с ТокаевымПутин посетил торжественный прием для высоких гостей саммита ШОСПутин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае
РИА Новости Крым
китай, россия, мнения, андрей манойло, политика, внешняя политика, новости
Как саммит повлияет на развитие событий на Украине – эксперт

Чем сотрудничество России и Китая настораживает Запад – эксперт

18:29 31.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Саммит ШОС-2025 - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) делегации России и Китая будут обсуждать ряд важных направлений сотрудничества между двумя странами. Это экономика, энергетика, технологии и военное дело. Укрепление такого союза России и Китая – настораживает глобальный Запад. И "там" будут делать все возможное, чтобы эти связи разорвать. Такое мнение выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.

Укрепление союза России и Китая

"Китай сегодня является нашим самым надежным союзником. Проекты и общая историческая судьба и совпадение взглядов на ключевые аспекты и проблемы в международных отношениях", – подчеркнул эксперт.

Россия укрепляет сотрудничество с КНР во многих областях, в том числе и в оборонной. Андрей Манойло напомнил, что совсем недавно прошли совместные военно-морские учения России и Китая на Дальнем Востоке. И это не просто показатель того, что эти отношения укрепляются, это еще и серьезный сигнал Западу.
"Соответственно, во главе угла ключевыми вопросами повестки переговоров на высшем уровне будет экономическое сотрудничество, сотрудничество в энергетической сфере, технологий и военного сектора", – уверен эксперт.

Реакция Запада на визит Путина в Китай

Запад относится к визиту Владимира Путина в Китай настороженно, потому что там видят в этом укрепление российско-китайского сотрудничества. Что идет в разрез с желанием Запада оторвать Россию и Китай друг от друга, уверен эксперт.
"Оторвать пока у них не получается. И Запад, по всей видимости, с тревогой будет наблюдать за дальнейшими признаками сближения России и Китая", – предположил эксперт.
Соответственно, Запад надеется, считает эксперт, что это сближение не будет развиваться быстрыми темпами. Кроме того, есть предположения, что китайская сторона получит некоторые послания от президента США.
Андрей Манойло напомнил, что Трамп не раз сообщал о том, что он бы очень хотел продлить или перезаключить договоры об ограничении ядерных вооружений, которые существуют в Российской Федерации. Но при условии, если Россия каким-то образом уговорит Китай также войти в эти договоры.
"Не исключено, что определенные послания он через нашего президента Владимира Путина передал китайской стороне", – заявил доктор политических наук Андрей Манойло.

Как саммит повлияет на развитие событий на Украине

Украинский конфликт, его характер, динамику, текущее состояние и возможные пути урегулирования, безусловно, обсуждать будут. Тем более, что китайскому руководству интересно услышать из первых уст, о чем в течение трех с половиной часов президенты России и США разговаривали на военной базе в Анкоридже, считает доктор политических наук.
"Частично они в рамках дозволенного и будут проинформированы. Причем из уст президента России. Но в целом Китай ведь не выражает желания выступить в процессе урегулирования вооруженного конфликта на Украине в качестве посредника", – рассказал Андрей Манойло.
Он добавил, что Китай наблюдает за этим конфликтом, прекрасно понимая, что холодная фаза, холодная линия борьбы КНР с гегемоном – с США проходит в сфере санкций торговых пошлин, то есть в сфере экономики. А горячая линия у них как раз проходит по линии боевого соприкосновения сторон вооруженного конфликта на Украине.
"То есть мы при этом не просто денацифицируем Украину, мы еще и сдерживаем экспансию всего коллективного Запада, которые равным образом направлены против нас и Китая. И во многом благодаря нам эта экспансия еще до Китая не дотянулась", – уверен доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина, первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где состоится саммит ШОС.
Саммит открылся в воскресенье торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита – председателя КНР Си Цзиньпина.
Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
