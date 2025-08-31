https://crimea.ria.ru/20250831/kak-poyavilsya-pervyy-sovetskiy-tank--infografika-1149092155.html
Как появился первый советский танк – инфографика
2025-08-31T08:30
2025-08-31T08:30
2025-08-31T08:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. 31 августа 1920 года в истории отечественного танкостроения считается датой создания первого советского танка. На заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде прошли испытания машины, получившей название "Русский Рено".Прототипом стал французский легкий танк Renault FT-17, трофейный образец которого был захвачен Красной армией во время Гражданской войны под Одессой. В мае 1919 года один из таких танков участвовал в параде на Красной площади, а в сентябре того же года трофей доставили на завод для изучения и воспроизводства.Как создавался первый российский танк и какими характеристиками он обладал – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:30 31.08.2025