Главное – начать: фигурист Маринин дал совет юным спортсменам

Главное – начать: фигурист Маринин дал совет юным спортсменам - РИА Новости Крым, 31.08.2025

Главное – начать: фигурист Маринин дал совет юным спортсменам

31.08.2025

2025-08-31T08:56

2025-08-31T08:56

2025-08-31T08:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в парном фигурном катании Максим Маринин убежден, что именитые спортсмены обязательно должны посещать регионы большой России для того, чтобы стать примером для молодых спортсменов. Об этом фигурист рассказал в интервью РИА Новости Крым.Он отметил, что такие живые примеры в отдаленном от столиц регионе служили для него и других юношей и девушек очень хорошим стимулом."Все это меня как юного спортсмена подстегивало, потому что я видел живые примеры, как надо кататься, как можно кататься, к чему нужно стремиться", – подчеркнул фигурист.Именно поэтому визит в Крым таких спортсменов с мировыми именами как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева, Егор Базин являются, по его мнению, очень важными для развития подрастающего поколения.Напомним, в ближайшие дни на лед в нескольких крымских городах в рамках ледового шоу Ильи Авербуха выйдут олимпийские чемпионы, а также признанные мастера фигурного катания. Показы состоятся в Уютном под Евпаторией (31 августа), Севастополе (2 сентября), Симферополе (4 сентября), Керчи (5 сентября).Маринин также дал совет детям и родителям, которые хотят достичь результатов в спорте.Также он заметил, что, если для него спорт – это часть жизни, то любого подрастающего человека, занимающегося спортом, это очень хорошо готовит к жизни."Особенно такой не объективный спорт, как фигурное катание, где субъективное судейство. Ну, сейчас, скажем так, более объективное, а в мое время было абсолютно субъективное. И приходилось искать какие-то решения, так, чтобы тебя заметили, чтобы получить более высокие оценки", – рассказал Маринин о своем пути к спортивным вершинам.Максим Маринин родом из Волгограда, российский фигурист в парном катании. В паре с Татьяной Тотьмяниной они стали Олимпийскими чемпионами на Олимпиаде в Турине в 2002 году. Кроме того, они двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и трехкратные чемпионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

