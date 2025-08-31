https://crimea.ria.ru/20250831/dva-cheloveka-postradali-pri-atake-bpla-v-belovskom-rayone-kurskoy-oblasti-1149102632.html
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатор Александр... РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T12:55
2025-08-31T12:55
2025-08-31T12:55
курская область
александр хинштейн
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатор Александр Хинштейн."Очередные преступления ВСУ. Вражеские беспилотники сегодня утром атаковали слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадали двое мужчин 58 и 54 лет. У них множественные осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области - Хинштейн