32 беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем
32 беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 31.08.2025
32 беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем
Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и 25 - над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и 25 - над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.
21:47 31.08.2025 (обновлено: 21:52 31.08.2025)