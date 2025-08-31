Рейтинг@Mail.ru
32 беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250831/32-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-chernym-morem-1149107679.html
32 беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем
32 беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 31.08.2025
32 беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем
Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и 25 - над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T21:47
2025-08-31T21:52
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
крым
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_de1d0896ae306935c9fc28e44c364fbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и 25 - над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_bc3e443a2a255909ffa9fad796d940d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма
32 беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем

32 беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем - Минобороны

21:47 31.08.2025 (обновлено: 21:52 31.08.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и 25 - над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцать первого августа с 18.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: семь - над территорией Республики Крым и 25 – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Атаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:4732 беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем
21:33Путин на саммите в Китае и учения ОДКБ в Белоруссии – главное за день
21:01В России с сентября вводят штрафы за передачу данных для регистрации
20:41Максимум метеорного потока Ауригиды можно наблюдать в ночь на 1 сентября
20:05Раздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет эксперта
19:44Ялтинский лук - царь среди овощей: ученая назвала причину его ценности
19:07"Слезы вместо дождя": в Крыму на неделе пройдут незначительные осадки
18:45Американские ракеты для Киева и потопленный "Симферополь": топ недели
18:29Как саммит повлияет на развитие событий на Украине – эксперт
18:13В Севастополе снова перекрыт рейд
17:55Путин во время приема для гостей саммита ШОС поговорил с Токаевым
17:06На Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опрос
16:32Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае
16:20В Севастополе улицы в новом квартале назовут в честь погибших героев СВО
15:40Вышла книга со стихами погибшего военкора Ростислава Журавлева
15:23Крымский мост сейчас - с двух сторон продолжает расти очередь
15:11Путин посетил торжественный прием для высоких гостей саммита ШОС
15:06На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ
14:44Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани
14:35Вечный огнь в Симферополе погасят на сутки – причина
Лента новостейМолния