ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ

ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ

2025-08-30T16:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, сообщил в своем докладе начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.И отметил, что за весенне-летний период такие удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ, приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности.Совместно с ФСБ России в июле – августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан". В результате уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей, сообщил Герасимов.28 августа в Киеве поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины "Спецоборонмаш", "Киевский радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", производящие комплектующие к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Сапсан", "Гром-2" и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя, перечислил начальник Генштаба ВС РФ.Сегодня ночью нанесен еще один результативный удар по объектам на предприятиях "Южмаш", "КБ им. Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, осуществляющим производство двигателей, боевых частей и топлива для ракет, а также систем управления для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах: Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов, перечислил Герасимов.Материальной основой успешных действий ВС РФ являются своевременные поставки промышленностью требуемого количества высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Но решающая роль остается за российскими солдатами и офицерами, которые при выполнении боевых задач проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность Родине, войсковое товарищество, армейское братство и взаимовыручка, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.И подытожил, что выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

