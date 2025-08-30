Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ - РИА Новости Крым, 30.08.2025
ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ
ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ - РИА Новости Крым, 30.08.2025
ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ
ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T16:27
2025-08-30T16:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, сообщил в своем докладе начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.И отметил, что за весенне-летний период такие удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ, приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности.Совместно с ФСБ России в июле – августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан". В результате уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей, сообщил Герасимов.28 августа в Киеве поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины "Спецоборонмаш", "Киевский радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", производящие комплектующие к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Сапсан", "Гром-2" и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя, перечислил начальник Генштаба ВС РФ.Сегодня ночью нанесен еще один результативный удар по объектам на предприятиях "Южмаш", "КБ им. Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, осуществляющим производство двигателей, боевых частей и топлива для ракет, а также систем управления для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах: Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов, перечислил Герасимов.Материальной основой успешных действий ВС РФ являются своевременные поставки промышленностью требуемого количества высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Но решающая роль остается за российскими солдатами и офицерами, которые при выполнении боевых задач проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность Родине, войсковое товарищество, армейское братство и взаимовыручка, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.И подытожил, что выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:27 30.08.2025 (обновлено: 16:46 30.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, сообщил в своем докладе начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.
"По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины", – проинформировал Герасимов.
И отметил, что за весенне-летний период такие удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ, приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности.
Совместно с ФСБ России в июле – августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан". В результате уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей, сообщил Герасимов.
28 августа в Киеве поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины "Спецоборонмаш", "Киевский радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", производящие комплектующие к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Сапсан", "Гром-2" и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя, перечислил начальник Генштаба ВС РФ.
Сегодня ночью нанесен еще один результативный удар по объектам на предприятиях "Южмаш", "КБ им. Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, осуществляющим производство двигателей, боевых частей и топлива для ракет, а также систем управления для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах: Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов, перечислил Герасимов.
Материальной основой успешных действий ВС РФ являются своевременные поставки промышленностью требуемого количества высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Но решающая роль остается за российскими солдатами и офицерами, которые при выполнении боевых задач проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность Родине, войсковое товарищество, армейское братство и взаимовыручка, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.
И подытожил, что выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий.
