Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий

Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий

2025-08-30T12:39

2025-08-30T12:39

2025-08-30T14:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове в субботу, глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил это в своем Telegram-канале.В апреле представитель одесского подпольного движения "Stop Grave" рассказал РИА Новости, что расследование пожара в Доме профсоюзов затрудняла некая специализированная группа журналистов под названием "Второе мая", которую, по его словам, создали по поручению Андрея Парубия, тогда занимавшего пост главы СНБО.2 мая 2014 года в Одессе, после государственного переворота на Украине, активисты "антимайдана" разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

