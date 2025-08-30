https://crimea.ria.ru/20250830/vo-lvove-ubit-eks-spiker-verkhovnoy-rady-andrey-parubiy-1149086239.html
Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове в субботу, глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил это в своем Telegram-канале.В апреле представитель одесского подпольного движения "Stop Grave" рассказал РИА Новости, что расследование пожара в Доме профсоюзов затрудняла некая специализированная группа журналистов под названием "Второе мая", которую, по его словам, создали по поручению Андрея Парубия, тогда занимавшего пост главы СНБО.2 мая 2014 года в Одессе, после государственного переворота на Украине, активисты "антимайдана" разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.
12:39 30.08.2025 (обновлено: 14:43 30.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове в субботу, глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил это в своем Telegram-канале.
"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Убит Андрей Парубий", – сказано в сообщении.
В апреле представитель одесского подпольного движения "Stop Grave" рассказал РИА Новости, что расследование пожара в Доме профсоюзов затрудняла некая специализированная группа журналистов под названием "Второе мая", которую, по его словам, создали по поручению Андрея Парубия, тогда занимавшего пост главы СНБО.
2 мая 2014 года в Одессе, после государственного переворота на Украине, активисты "антимайдана" разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.
