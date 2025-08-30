Рейтинг@Mail.ru
Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250830/vo-lvove-ubit-eks-spiker-verkhovnoy-rady-andrey-parubiy-1149086239.html
Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове в субботу, глава киевского режима... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T12:39
2025-08-30T14:43
украина
новости
убийство
андрей парубий
львов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149087003_520:0:2667:1208_1920x0_80_0_0_56aa65cdfebba1e265bccbadb9085a09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове в субботу, глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил это в своем Telegram-канале.В апреле представитель одесского подпольного движения "Stop Grave" рассказал РИА Новости, что расследование пожара в Доме профсоюзов затрудняла некая специализированная группа журналистов под названием "Второе мая", которую, по его словам, создали по поручению Андрея Парубия, тогда занимавшего пост главы СНБО.2 мая 2014 года в Одессе, после государственного переворота на Украине, активисты "антимайдана" разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
львов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149087003_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_fbef3e3bcb966e0773e2ac78c86d742a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, убийство, андрей парубий, львов, видео
Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий

Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий

12:39 30.08.2025 (обновлено: 14:43 30.08.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове в субботу, глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил это в своем Telegram-канале.
"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Убит Андрей Парубий", – сказано в сообщении.
В апреле представитель одесского подпольного движения "Stop Grave" рассказал РИА Новости, что расследование пожара в Доме профсоюзов затрудняла некая специализированная группа журналистов под названием "Второе мая", которую, по его словам, создали по поручению Андрея Парубия, тогда занимавшего пост главы СНБО.
2 мая 2014 года в Одессе, после государственного переворота на Украине, активисты "антимайдана" разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаНовостиУбийствоАндрей ПарубийЛьвов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Андрей Парубий – биография
14:10Крымский мост: быстро растет очередь на выезде с полуострова
13:57В администрации Алушты назвали причину обрушения причала на набережной
13:30В Астраханской области перевернулось судно с пассажирами
12:43В Алуште обвалился причал на набережной
12:39Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий
12:32Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:22Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ
12:13Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли
11:42Рейд в Севастополе открыли
11:32Утром над Крымом сбили 18 беспилотников
11:11Еще один завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России
10:42В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников
10:10Ко Дню города в Керчи откроют отремонтированный дворец спорта
09:44Бесплатную юридическую помощь в Крыму получили почти 10 тысяч человек
09:11Трамп дает Киеву оружие для ударов вглубь России – постпред США при НАТО
08:47В Севастополе второй раз за утро остановили движение морского транспорта
08:44Большое интервью Путина перед визитом в Китай – главные заявления
08:11Морской транспорт Севастополя возобновил работу
07:4345 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния