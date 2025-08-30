https://crimea.ria.ru/20250830/v-sevastopole-vtoroy-raz-za-utro-ostanovili-dvizhenie-morskogo-transporta-1149083671.html

В Севастополе второй раз за утро остановили движение морского транспорта

В Севастополе второй раз за утро остановили движение морского транспорта

В Севастополе второй раз за утро остановили движение морского транспорта

В Севастополе второй раз раз утро субботы остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 30.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз раз утро субботы остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

