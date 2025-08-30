Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 30.08.2025
В Севастополе остановили движение морского транспорта
В Севастополе остановили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 30.08.2025
В Севастополе остановили движение морского транспорта
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 30.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
В Севастополе остановили движение морского транспорта

В Севастополе закрыли рейд

07:22 30.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
