https://crimea.ria.ru/20250830/v-otnoshenii-boksera-aleksandra-usika-wbo-provedet-rassledovanie-1149096164.html

В отношении боксера Александра Усика WBO проведет расследование

В отношении боксера Александра Усика WBO проведет расследование - РИА Новости Крым, 30.08.2025

В отношении боксера Александра Усика WBO проведет расследование

Всемирная боксерская организация (WBO) намерена провести расследование в отношении абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 30.08.2025

2025-08-30T18:52

2025-08-30T18:52

2025-08-30T18:52

новости

александр усик

спорт

бокс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/46/1115554659_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_25dba8a52627ecc7271621f44a54e04b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Всемирная боксерская организация (WBO) намерена провести расследование в отношении абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Boxing SceneПоводом стало появление в социальных сетях видео, на которых 38-летний спортсмен танцует и играет в футбол. Это вызвало вопросы, поскольку ранее Усик запросил отсрочку переговоров о поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, сославшись на проблемы со спиной.Согласно медицинскому заключению, предоставленному боксером, ему был необходим месяц без физических нагрузок и последующий месяц терапии. В середине августа телеканал Sky Sports сообщил, что WBO пошла навстречу чемпиону и предоставила отсрочку.Теперь организация потребовала от Усика обновленное медицинское заключение. Как уточняет Boxing Scene, переосвидетельствование должно быть завершено к понедельнику.Александру Усику 38 лет. 20 июля в Лондоне он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вернул себе статус абсолютного чемпиона мира. В мае 2024 года украинец победил Тайсона Фьюри и впервые завоевал все пояса в тяжелом весе. На профессиональном ринге Усик провел 24 боя и одержал 24 победы, из них 15 – нокаутом.Уроженец Крыма Александр Усик весной 2022 года был лишен звания "Почетный гражданин города Симферополя" за публичную дискредитацию России, Крыма и Симферополя. Также в числе семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры он утратил награды Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам РК как субъекта Российской Федерации.В 2018 году, на фоне борьбы украинских радикалов за создание на Украине независимой от Московского патриархата церкви, Александр Усик заявил о своей поддержке канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, пообещал защищать святыни и монахов Киево-Печерской Лавры от раскольников, если на обитель нападут. Затем, на фоне происходящего вокруг Лавры, подобных заявлений спортсмен больше не делал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Федор Конюхов установил новый национальный рекорд на воздушном шареКрымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в КузбассеВ Керчи открыли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, александр усик, спорт, бокс