Рейтинг@Mail.ru
В отношении боксера Александра Усика WBO проведет расследование - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250830/v-otnoshenii-boksera-aleksandra-usika-wbo-provedet-rassledovanie-1149096164.html
В отношении боксера Александра Усика WBO проведет расследование
В отношении боксера Александра Усика WBO проведет расследование - РИА Новости Крым, 30.08.2025
В отношении боксера Александра Усика WBO проведет расследование
Всемирная боксерская организация (WBO) намерена провести расследование в отношении абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T18:52
2025-08-30T18:52
новости
александр усик
спорт
бокс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/46/1115554659_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_25dba8a52627ecc7271621f44a54e04b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Всемирная боксерская организация (WBO) намерена провести расследование в отношении абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Boxing SceneПоводом стало появление в социальных сетях видео, на которых 38-летний спортсмен танцует и играет в футбол. Это вызвало вопросы, поскольку ранее Усик запросил отсрочку переговоров о поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, сославшись на проблемы со спиной.Согласно медицинскому заключению, предоставленному боксером, ему был необходим месяц без физических нагрузок и последующий месяц терапии. В середине августа телеканал Sky Sports сообщил, что WBO пошла навстречу чемпиону и предоставила отсрочку.Теперь организация потребовала от Усика обновленное медицинское заключение. Как уточняет Boxing Scene, переосвидетельствование должно быть завершено к понедельнику.Александру Усику 38 лет. 20 июля в Лондоне он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вернул себе статус абсолютного чемпиона мира. В мае 2024 года украинец победил Тайсона Фьюри и впервые завоевал все пояса в тяжелом весе. На профессиональном ринге Усик провел 24 боя и одержал 24 победы, из них 15 – нокаутом.Уроженец Крыма Александр Усик весной 2022 года был лишен звания "Почетный гражданин города Симферополя" за публичную дискредитацию России, Крыма и Симферополя. Также в числе семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры он утратил награды Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам РК как субъекта Российской Федерации.В 2018 году, на фоне борьбы украинских радикалов за создание на Украине независимой от Московского патриархата церкви, Александр Усик заявил о своей поддержке канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, пообещал защищать святыни и монахов Киево-Печерской Лавры от раскольников, если на обитель нападут. Затем, на фоне происходящего вокруг Лавры, подобных заявлений спортсмен больше не делал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Федор Конюхов установил новый национальный рекорд на воздушном шареКрымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в КузбассеВ Керчи открыли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/46/1115554659_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0776ea3a4d004caad49b1654bf36b8a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, александр усик, спорт, бокс
В отношении боксера Александра Усика WBO проведет расследование

Расследование в отношении боксера Александра Усика проведет WBO

18:52 30.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Усик (Украина) после боя. Архивное фото
Александр Усик (Украина) после боя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Всемирная боксерская организация (WBO) намерена провести расследование в отношении абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Boxing Scene
Поводом стало появление в социальных сетях видео, на которых 38-летний спортсмен танцует и играет в футбол. Это вызвало вопросы, поскольку ранее Усик запросил отсрочку переговоров о поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, сославшись на проблемы со спиной.
Согласно медицинскому заключению, предоставленному боксером, ему был необходим месяц без физических нагрузок и последующий месяц терапии. В середине августа телеканал Sky Sports сообщил, что WBO пошла навстречу чемпиону и предоставила отсрочку.
Теперь организация потребовала от Усика обновленное медицинское заключение. Как уточняет Boxing Scene, переосвидетельствование должно быть завершено к понедельнику.
Александру Усику 38 лет. 20 июля в Лондоне он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вернул себе статус абсолютного чемпиона мира. В мае 2024 года украинец победил Тайсона Фьюри и впервые завоевал все пояса в тяжелом весе. На профессиональном ринге Усик провел 24 боя и одержал 24 победы, из них 15 – нокаутом.
Уроженец Крыма Александр Усик весной 2022 года был лишен звания "Почетный гражданин города Симферополя" за публичную дискредитацию России, Крыма и Симферополя. Также в числе семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры он утратил награды Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам РК как субъекта Российской Федерации.
В 2018 году, на фоне борьбы украинских радикалов за создание на Украине независимой от Московского патриархата церкви, Александр Усик заявил о своей поддержке канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, пообещал защищать святыни и монахов Киево-Печерской Лавры от раскольников, если на обитель нападут. Затем, на фоне происходящего вокруг Лавры, подобных заявлений спортсмен больше не делал.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Федор Конюхов установил новый национальный рекорд на воздушном шаре
Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в Кузбассе
В Керчи открыли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею
 
НовостиАлександр УсикСпортБокс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:16В Крым влюбляешься сразу: фигурист Маринин рассказал о необычном романе
18:52В отношении боксера Александра Усика WBO проведет расследование
18:28Увидеть горы и море: чемпионка мира Туктамышева впервые приехала в Крым
18:10Как в Крыму проходит подготовка многоэтажек к старту отопительного сезона
17:35Киселев призвал освободить задержанных в Азербайджане сотрудников Sputnik
17:08Российские войска продвигаются в Днепропетровской области
16:55Российские военные создают зону безопасности в Сумской области
16:27ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ
16:10ВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании
15:46В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения
15:10Новости СВО: российские бойцы сожгли сотни единиц техники ВСУ за сутки
14:39Андрей Парубий – биография
14:10Крымский мост: быстро растет очередь на выезде с полуострова
13:57В администрации Алушты назвали причину обрушения причала на набережной
13:30В Астраханской области перевернулось судно с пассажирами
12:43В Алуште обвалился причал на набережной
12:39Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий
12:32Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:22Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ
12:13Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли
Лента новостейМолния