В отношении боксера Александра Усика WBO проведет расследование

2025-08-30T18:52
2025-08-30T18:52
2025-08-30T18:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Всемирная боксерская организация (WBO) намерена провести расследование в отношении абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Boxing SceneПоводом стало появление в социальных сетях видео, на которых 38-летний спортсмен танцует и играет в футбол. Это вызвало вопросы, поскольку ранее Усик запросил отсрочку переговоров о поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, сославшись на проблемы со спиной.Согласно медицинскому заключению, предоставленному боксером, ему был необходим месяц без физических нагрузок и последующий месяц терапии. В середине августа телеканал Sky Sports сообщил, что WBO пошла навстречу чемпиону и предоставила отсрочку.Теперь организация потребовала от Усика обновленное медицинское заключение. Как уточняет Boxing Scene, переосвидетельствование должно быть завершено к понедельнику.Александру Усику 38 лет. 20 июля в Лондоне он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вернул себе статус абсолютного чемпиона мира. В мае 2024 года украинец победил Тайсона Фьюри и впервые завоевал все пояса в тяжелом весе. На профессиональном ринге Усик провел 24 боя и одержал 24 победы, из них 15 – нокаутом.Уроженец Крыма Александр Усик весной 2022 года был лишен звания "Почетный гражданин города Симферополя" за публичную дискредитацию России, Крыма и Симферополя. Также в числе семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры он утратил награды Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам РК как субъекта Российской Федерации.В 2018 году, на фоне борьбы украинских радикалов за создание на Украине независимой от Московского патриархата церкви, Александр Усик заявил о своей поддержке канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, пообещал защищать святыни и монахов Киево-Печерской Лавры от раскольников, если на обитель нападут. Затем, на фоне происходящего вокруг Лавры, подобных заявлений спортсмен больше не делал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Федор Конюхов установил новый национальный рекорд на воздушном шареКрымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в КузбассеВ Керчи открыли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею
Уроженец Крыма Александр Усик весной 2022 года был лишен
звания "Почетный гражданин города Симферополя" за публичную дискредитацию России, Крыма и Симферополя. Также в числе семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры он утратил
награды Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам РК как субъекта Российской Федерации.
В 2018 году, на фоне борьбы украинских радикалов за создание на Украине независимой от Московского патриархата церкви, Александр Усик заявил о своей поддержке канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, пообещал защищать святыни и монахов Киево-Печерской Лавры от раскольников, если на обитель нападут. Затем, на фоне происходящего вокруг Лавры, подобных заявлений спортсмен больше не делал.
