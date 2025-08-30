https://crimea.ria.ru/20250830/v-krym-vlyublyaeshsya-srazu-figurist-marinin-rasskazal-o-neobychnom-romane-1149094467.html

В Крым влюбляешься сразу: фигурист Маринин рассказал о необычном романе

В Крым влюбляешься сразу: фигурист Маринин рассказал о необычном романе - РИА Новости Крым, 30.08.2025

В Крым влюбляешься сразу: фигурист Маринин рассказал о необычном романе

30.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в парном фигурном катании Максим Маринин убежден, что в Крыму нужно развивать в том числе и зимние виды спорта, в чем помогают новые технологии. В интервью РИА Новости Крым он привел в пример новые технологии по созданию искусственного льда, которые позволили открыть уже в нескольких городах и поселках полуострова ледовые катки, на которых теперь есть возможность тренироваться юным крымским фигуристам.В Крым впервые приедут легенды и действующие чемпионы фигурного катания – олимпийские чемпионы и известные фигуристы покажут ледовое шоу. На крымский лед выйдут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также признанные мастера – Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Показы состоятся в Уютном под Евпаторией (31 августа), Севастополе (2 сентября), Симферополе (4 сентября), Керчи (5 сентября).По словам Маринина, на выступлениях крымский зритель увидит звезд прошлого, настоящего и будущего, так как в представлении принимают участие и совсем молодые фигуристы. "Будет симбиоз поколений", – подытожил олимпиец.Максим Маринин родом из Волгограда, российский фигурист в парном катании. В паре с Татьяной Тотьмяниной они стали Олимпийскими чемпионами на Олимпиаде в Турине в 2002 году. Кроме того, они двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и трехкратные чемпионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

