В Крым влюбляешься сразу: фигурист Маринин рассказал о необычном романе
В Крым влюбляешься сразу: фигурист Маринин рассказал о необычном романе
В Крым влюбляешься сразу: фигурист Маринин рассказал о необычном романе - РИА Новости Крым, 30.08.2025
В Крым влюбляешься сразу: фигурист Маринин рассказал о необычном романе
Олимпийский чемпион в парном фигурном катании Максим Маринин убежден, что в Крыму нужно развивать в том числе и зимние виды спорта, в чем помогают новые... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T19:16
2025-08-30T19:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в парном фигурном катании Максим Маринин убежден, что в Крыму нужно развивать в том числе и зимние виды спорта, в чем помогают новые технологии. В интервью РИА Новости Крым он привел в пример новые технологии по созданию искусственного льда, которые позволили открыть уже в нескольких городах и поселках полуострова ледовые катки, на которых теперь есть возможность тренироваться юным крымским фигуристам.В Крым впервые приедут легенды и действующие чемпионы фигурного катания – олимпийские чемпионы и известные фигуристы покажут ледовое шоу. На крымский лед выйдут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также признанные мастера – Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Показы состоятся в Уютном под Евпаторией (31 августа), Севастополе (2 сентября), Симферополе (4 сентября), Керчи (5 сентября).По словам Маринина, на выступлениях крымский зритель увидит звезд прошлого, настоящего и будущего, так как в представлении принимают участие и совсем молодые фигуристы. "Будет симбиоз поколений", – подытожил олимпиец.Максим Маринин родом из Волгограда, российский фигурист в парном катании. В паре с Татьяной Тотьмяниной они стали Олимпийскими чемпионами на Олимпиаде в Турине в 2002 году. Кроме того, они двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и трехкратные чемпионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крым влюбляешься сразу: фигурист Маринин рассказал о необычном романе

Олимпиец Максим Маринин назвал Крым местом силы

19:16 30.08.2025 (обновлено: 19:18 30.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в парном фигурном катании Максим Маринин убежден, что в Крыму нужно развивать в том числе и зимние виды спорта, в чем помогают новые технологии. В интервью РИА Новости Крым он привел в пример новые технологии по созданию искусственного льда, которые позволили открыть уже в нескольких городах и поселках полуострова ледовые катки, на которых теперь есть возможность тренироваться юным крымским фигуристам.
"Первый раз приехал в Крым в 2019 году с шоу Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта". Честно могу сказать, что есть места, в которые ты влюбляешься сразу, есть места, которые нравятся. И вот Крым для меня явился таким местом. Я сейчас больше говорю про Южный берег Крыма, потому что он настолько разнообразен в плане энергии – ты приезжаешь сюда и чувствуешь, как ты наполняешься жизненной энергией. Крым для меня именно такое место силы", – сказал спортсмен.
В Крым впервые приедут легенды и действующие чемпионы фигурного катания – олимпийские чемпионы и известные фигуристы покажут ледовое шоу. На крымский лед выйдут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также признанные мастера – Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Показы состоятся в Уютном под Евпаторией (31 августа), Севастополе (2 сентября), Симферополе (4 сентября), Керчи (5 сентября).
По словам Маринина, на выступлениях крымский зритель увидит звезд прошлого, настоящего и будущего, так как в представлении принимают участие и совсем молодые фигуристы. "Будет симбиоз поколений", – подытожил олимпиец.
Максим Маринин родом из Волгограда, российский фигурист в парном катании. В паре с Татьяной Тотьмяниной они стали Олимпийскими чемпионами на Олимпиаде в Турине в 2002 году. Кроме того, они двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и трехкратные чемпионы России.
