В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму инвалиду отказали в госпитализации, затем неверно подобрали лечение, а позже назначили препараты, вызвавшие аллергию – мужчина умер. Следственный комитет проводит проверку происшествия, сообщили в региональном управлении ведомства.Обращение о ненадлежащем оказании медицинской помощи появилось в комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте". В нем сестра умершего рассказала, что с мая 2023 года мужчине неоднократно вызывали скорую помощь, однако в госпитализации ему отказывали. В июне пострадавший был все же доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили лечение. Тактика оказания медицинской помощи оказалась неверной, и несмотря на отсутствие улучшений через несколько дней пациента выписали.С августа прошлого года в региональном главке СК расследуется уголовное дело по данному факту. Однако до настоящего времени расследование затянулось, и никто к ответственности не привлечен. В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю крымского управления Владимиру Терентьеву ускорить расследование и представить доклад о его результатах.Ранее прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одной из симферопольских больниц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя ФеодосииЧетырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в СевастополеВ Крыму чиновницу будут судить за халатность при покупке квартир сиротам

