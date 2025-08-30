Рейтинг@Mail.ru
В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения
В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения
В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения - РИА Новости Крым, 30.08.2025
В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения
В Крыму инвалиду отказали в госпитализации, затем неверно подобрали лечение, а позже назначили препараты, вызвавшие аллергию – мужчина умер. Следственный... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T15:46
2025-08-30T15:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму инвалиду отказали в госпитализации, затем неверно подобрали лечение, а позже назначили препараты, вызвавшие аллергию – мужчина умер. Следственный комитет проводит проверку происшествия, сообщили в региональном управлении ведомства.Обращение о ненадлежащем оказании медицинской помощи появилось в комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте". В нем сестра умершего рассказала, что с мая 2023 года мужчине неоднократно вызывали скорую помощь, однако в госпитализации ему отказывали. В июне пострадавший был все же доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили лечение. Тактика оказания медицинской помощи оказалась неверной, и несмотря на отсутствие улучшений через несколько дней пациента выписали.С августа прошлого года в региональном главке СК расследуется уголовное дело по данному факту. Однако до настоящего времени расследование затянулось, и никто к ответственности не привлечен. В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю крымского управления Владимиру Терентьеву ускорить расследование и представить доклад о его результатах.Ранее прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одной из симферопольских больниц.
В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения

В Крыму мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения – СК проводит проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму инвалиду отказали в госпитализации, затем неверно подобрали лечение, а позже назначили препараты, вызвавшие аллергию – мужчина умер. Следственный комитет проводит проверку происшествия, сообщили в региональном управлении ведомства.
Обращение о ненадлежащем оказании медицинской помощи появилось в комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте". В нем сестра умершего рассказала, что с мая 2023 года мужчине неоднократно вызывали скорую помощь, однако в госпитализации ему отказывали. В июне пострадавший был все же доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили лечение. Тактика оказания медицинской помощи оказалась неверной, и несмотря на отсутствие улучшений через несколько дней пациента выписали.
"В июле в связи с ухудшением состояния здоровья мужчину вновь госпитализировали. При этом пациенту была назначена терапия препаратами, вызвавшими развитие аллергической реакции. Спустя некоторое время инвалид скончался", – добавили в ведомстве.
С августа прошлого года в региональном главке СК расследуется уголовное дело по данному факту. Однако до настоящего времени расследование затянулось, и никто к ответственности не привлечен. В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю крымского управления Владимиру Терентьеву ускорить расследование и представить доклад о его результатах.
Ранее прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одной из симферопольских больниц.
