https://crimea.ria.ru/20250830/v-armyanske-muzhchina-invalid-umer-posle-neverno-naznachennogo-lecheniya-1149092833.html
В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения
В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения - РИА Новости Крым, 30.08.2025
В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения
В Крыму инвалиду отказали в госпитализации, затем неверно подобрали лечение, а позже назначили препараты, вызвавшие аллергию – мужчина умер. Следственный... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T15:46
2025-08-30T15:46
2025-08-30T15:46
новости крыма
ск рф (следственный комитет российской федерации)
следком крыма и севастополя
александр бастрыкин
владимир терентьев
происшествия
армянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму инвалиду отказали в госпитализации, затем неверно подобрали лечение, а позже назначили препараты, вызвавшие аллергию – мужчина умер. Следственный комитет проводит проверку происшествия, сообщили в региональном управлении ведомства.Обращение о ненадлежащем оказании медицинской помощи появилось в комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте". В нем сестра умершего рассказала, что с мая 2023 года мужчине неоднократно вызывали скорую помощь, однако в госпитализации ему отказывали. В июне пострадавший был все же доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили лечение. Тактика оказания медицинской помощи оказалась неверной, и несмотря на отсутствие улучшений через несколько дней пациента выписали.С августа прошлого года в региональном главке СК расследуется уголовное дело по данному факту. Однако до настоящего времени расследование затянулось, и никто к ответственности не привлечен. В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю крымского управления Владимиру Терентьеву ускорить расследование и представить доклад о его результатах.Ранее прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одной из симферопольских больниц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя ФеодосииЧетырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в СевастополеВ Крыму чиновницу будут судить за халатность при покупке квартир сиротам
армянск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), следком крыма и севастополя, александр бастрыкин, владимир терентьев, происшествия, армянск
В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения
В Крыму мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения – СК проводит проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму инвалиду отказали в госпитализации, затем неверно подобрали лечение, а позже назначили препараты, вызвавшие аллергию – мужчина умер. Следственный комитет проводит проверку происшествия, сообщили в региональном управлении ведомства.
Обращение о ненадлежащем оказании медицинской помощи появилось в комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте". В нем сестра умершего рассказала, что с мая 2023 года мужчине неоднократно вызывали скорую помощь, однако в госпитализации ему отказывали. В июне пострадавший был все же доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили лечение. Тактика оказания медицинской помощи оказалась неверной, и несмотря на отсутствие улучшений через несколько дней пациента выписали.
"В июле в связи с ухудшением состояния здоровья мужчину вновь госпитализировали. При этом пациенту была назначена терапия препаратами, вызвавшими развитие аллергической реакции. Спустя некоторое время инвалид скончался", – добавили в ведомстве.
С августа прошлого года в региональном главке СК расследуется уголовное дело по данному факту. Однако до настоящего времени расследование затянулось, и никто к ответственности не привлечен. В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю крымского управления Владимиру Терентьеву ускорить расследование и представить доклад о его результатах.
Ранее прокуратура организовала проверку
по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одной из симферопольских больниц.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: