В администрации Алушты назвали причину обрушения причала на набережной
Причал на центральной набережной Алушты был аварийным и обвалился из-за шторма, который бушевал ночью, сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T13:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Причал на центральной набережной Алушты был аварийным и обвалился из-за шторма, который бушевал ночью, сообщила глава администрации города Галина Огнева.По ее словам, не выдержали стойки, на которых размещалось полотно причала и середина сооружения обрушилась.До проведения ремонтных работ обрушившийся причал закроют – проход к нему будет полностью ограничен.Ранее сообщалось, что на центральной набережной Алушты обвалился причал с рыбаками – четырех человек спасли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
алушта
