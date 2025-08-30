Рейтинг@Mail.ru
В администрации Алушты назвали причину обрушения причала на набережной - РИА Новости Крым, 30.08.2025
В администрации Алушты назвали причину обрушения причала на набережной
В администрации Алушты назвали причину обрушения причала на набережной - РИА Новости Крым, 30.08.2025
В администрации Алушты назвали причину обрушения причала на набережной
Причал на центральной набережной Алушты был аварийным и обвалился из-за шторма, который бушевал ночью, сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T13:57
2025-08-30T13:57
алушта
галина огнева
набережные крыма
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149087587_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_35695f9e54695ba55c1b81ae4cbc41f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Причал на центральной набережной Алушты был аварийным и обвалился из-за шторма, который бушевал ночью, сообщила глава администрации города Галина Огнева.По ее словам, не выдержали стойки, на которых размещалось полотно причала и середина сооружения обрушилась.До проведения ремонтных работ обрушившийся причал закроют – проход к нему будет полностью ограничен.Ранее сообщалось, что на центральной набережной Алушты обвалился причал с рыбаками – четырех человек спасли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В администрации Алушты назвали причину обрушения причала на набережной

Причал в Алуште был аварийным и обвалился из-за шторма накануне – власти

13:57 30.08.2025
 
© МЧС Республики КрымВ Алуште обвалился причал на набережной
В Алуште обвалился причал на набережной
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Причал на центральной набережной Алушты был аварийным и обвалился из-за шторма, который бушевал ночью, сообщила глава администрации города Галина Огнева.
По ее словам, не выдержали стойки, на которых размещалось полотно причала и середина сооружения обрушилась.

"Мы неоднократно уже обращались с просьбой привести в соответствие или хотя бы обеспечить безопасность, разрабатывается программа восстановления причалов не только у нас в муниципалитете, это и в Ялте, и в Керчи, и в Феодосии. Такой же причал у нас есть и в Рабочем уголке", – рассказала Огнева.

До проведения ремонтных работ обрушившийся причал закроют – проход к нему будет полностью ограничен.
Ранее сообщалось, что на центральной набережной Алушты обвалился причал с рыбаками – четырех человек спасли.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
