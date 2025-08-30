https://crimea.ria.ru/20250830/uvidet-gory-i-more-chempionka-mira-tuktamysheva-vpervye-priekhala-v-krym-1149094354.html

Увидеть горы и море: чемпионка мира Туктамышева впервые приехала в Крым

Увидеть горы и море: чемпионка мира Туктамышева впервые приехала в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева дала совет молодым крымским спортсменам, как добиться успеха в спорте и жизни. Елизавета впервые приехала в Крым, чтобы выступить в ледовом шоу вместе с российскими мировыми звездами фигурного катания.Она убеждена, что, если уж человек решил сделать выбор в пользу профессионального спорта, то этому делу тогда нужно отдаваться полностью."И надеюсь, что в этом пути те люди, которыми девочки или мальчики восхищаются, будут им давать мотивацию, что, если хорошо трудиться и доверять своему тренеру, и любить то, что ты делаешь, то можно достичь даже через какие-то ошибки, проблемы, недопонимания, хороших результатов", – убеждена чемпионка.В настоящее время Елизавета Туктамышева взяла паузу в соревновательной карьере и помогает тренировать юных спортсменов в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина."Очень интересно наблюдать именно со стороны тренера весь этот процесс. По-другому смотришь на некоторые вещи. И это моментами даже более увлекательно, чем самому быть спортсменом", – сказала она корреспонденту РИА Новости Крым.В свой первый визит на полуостров Елизавета, которая любит различные активные виды отдыха, хотела бы посмотреть не только разные достопримечательности полуострова, но и побывать на экскурсии в крымских горах.В ходе гастролей в Крыму спортсмены мирового уровня представят уникальную программу "Чемпионы". Каждая из запланированных на полуострове программ в разных городах станет эксклюзивной. Большинство выступлений пройдут на ледовых аренах школ зимних видов спорта "Наследие", построенных при поддержке главы республики Сергея Аксенова и Министерства спорта.В Крым впервые приедут легенды и действующие чемпионы фигурного катания – олимпийские чемпионы и известные фигуристы покажут ледовое шоу. На крымский лед выйдут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также признанные мастера – Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Показы состоятся в Уютном под Евпаторией (31 августа), Севастополе (2 сентября), Симферополе (4 сентября), Керчи (5 сентября).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

