Увидеть горы и море: чемпионка мира Туктамышева впервые приехала в Крым
Увидеть горы и море: чемпионка мира Туктамышева впервые приехала в Крым - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Увидеть горы и море: чемпионка мира Туктамышева впервые приехала в Крым
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева дала совет молодым крымским спортсменам, как добиться успеха в спорте и жизни. Елизавета... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T18:28
2025-08-30T18:28
2025-08-30T19:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева дала совет молодым крымским спортсменам, как добиться успеха в спорте и жизни. Елизавета впервые приехала в Крым, чтобы выступить в ледовом шоу вместе с российскими мировыми звездами фигурного катания.Она убеждена, что, если уж человек решил сделать выбор в пользу профессионального спорта, то этому делу тогда нужно отдаваться полностью."И надеюсь, что в этом пути те люди, которыми девочки или мальчики восхищаются, будут им давать мотивацию, что, если хорошо трудиться и доверять своему тренеру, и любить то, что ты делаешь, то можно достичь даже через какие-то ошибки, проблемы, недопонимания, хороших результатов", – убеждена чемпионка.В настоящее время Елизавета Туктамышева взяла паузу в соревновательной карьере и помогает тренировать юных спортсменов в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина."Очень интересно наблюдать именно со стороны тренера весь этот процесс. По-другому смотришь на некоторые вещи. И это моментами даже более увлекательно, чем самому быть спортсменом", – сказала она корреспонденту РИА Новости Крым.В свой первый визит на полуостров Елизавета, которая любит различные активные виды отдыха, хотела бы посмотреть не только разные достопримечательности полуострова, но и побывать на экскурсии в крымских горах.В ходе гастролей в Крыму спортсмены мирового уровня представят уникальную программу "Чемпионы". Каждая из запланированных на полуострове программ в разных городах станет эксклюзивной. Большинство выступлений пройдут на ледовых аренах школ зимних видов спорта "Наследие", построенных при поддержке главы республики Сергея Аксенова и Министерства спорта.В Крым впервые приедут легенды и действующие чемпионы фигурного катания – олимпийские чемпионы и известные фигуристы покажут ледовое шоу. На крымский лед выйдут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также признанные мастера – Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Показы состоятся в Уютном под Евпаторией (31 августа), Севастополе (2 сентября), Симферополе (4 сентября), Керчи (5 сентября).
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149094744_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb6c3194f4578d786d94e137c2167921.jpg
Увидеть горы и море: чемпионка мира Туктамышева впервые приехала в Крым
Фигуристка Туктамышева рассказала в Крыму о своей тренерской работе
18:28 30.08.2025 (обновлено: 19:19 30.08.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым.
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева дала совет молодым крымским спортсменам, как добиться успеха в спорте и жизни. Елизавета впервые приехала в Крым, чтобы выступить в ледовом шоу
вместе с российскими мировыми звездами фигурного катания.
"Самое главное, наверное, чтобы действительно тебе это доставляло какое-то удовольствие, чтобы тот спорт, который ты выбрал, приносил положительные эмоции и не было чрезмерного давления, потому что чем больше давление, тем меньше мотивация, как показывает практика", – уверена звезда российского спорта, прошедшая путь от победительницы Первых юношеских зимних Олимпийских игр до Чемпионки Европы и Чемпионки мира.
Она убеждена, что, если уж человек решил сделать выбор в пользу профессионального спорта, то этому делу тогда нужно отдаваться полностью.
"И надеюсь, что в этом пути те люди, которыми девочки или мальчики восхищаются, будут им давать мотивацию, что, если хорошо трудиться и доверять своему тренеру, и любить то, что ты делаешь, то можно достичь даже через какие-то ошибки, проблемы, недопонимания, хороших результатов", – убеждена чемпионка.
В настоящее время Елизавета Туктамышева взяла паузу в соревновательной карьере и помогает тренировать юных спортсменов в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина.
"Очень интересно наблюдать именно со стороны тренера весь этот процесс. По-другому смотришь на некоторые вещи. И это моментами даже более увлекательно, чем самому быть спортсменом", – сказала она корреспонденту РИА Новости Крым
.
В свой первый визит на полуостров Елизавета, которая любит различные активные виды отдыха, хотела бы посмотреть не только разные достопримечательности полуострова, но и побывать на экскурсии в крымских горах.
В ходе гастролей в Крыму спортсмены мирового уровня представят уникальную программу "Чемпионы". Каждая из запланированных на полуострове программ в разных городах станет эксклюзивной. Большинство выступлений пройдут на ледовых аренах школ зимних видов спорта "Наследие", построенных при поддержке главы республики Сергея Аксенова и Министерства спорта.
В Крым впервые приедут легенды и действующие чемпионы фигурного катания
– олимпийские чемпионы и известные фигуристы покажут ледовое шоу. На крымский лед выйдут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также признанные мастера – Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Показы состоятся в Уютном под Евпаторией (31 августа), Севастополе (2 сентября), Симферополе (4 сентября), Керчи (5 сентября).
