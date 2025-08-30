https://crimea.ria.ru/20250830/utrom-nad-krymom-sbili-18-bespilotnikov-1149085430.html

Утром над Крымом сбили 18 беспилотников

Утром над Крымом сбили 18 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Утром в субботу силы российской ПВО за четыре часа сбили над Крымом 18 украинских беспилотников. Еще два дрона ВСУ ликвидировали над Смоленской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ночь на субботу были уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, всего над регионами России были ликвидированы 86 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

