Утром над Крымом сбили 18 беспилотников - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Утром над Крымом сбили 18 беспилотников
Утром над Крымом сбили 18 беспилотников - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Утром над Крымом сбили 18 беспилотников
Утром в субботу силы российской ПВО за четыре часа сбили над Крымом 18 украинских беспилотников. Еще два дрона ВСУ ликвидировали над Смоленской областью. Об... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T11:32
2025-08-30T11:39
новости крыма
крым
смоленская область
новости
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Утром в субботу силы российской ПВО за четыре часа сбили над Крымом 18 украинских беспилотников. Еще два дрона ВСУ ликвидировали над Смоленской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ночь на субботу были уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, всего над регионами России были ликвидированы 86 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
смоленская область
новости крыма, крым, смоленская область, новости, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Утром над Крымом сбили 18 беспилотников

Утром над Крымом сбили 18 беспилотников за четыре часа

11:32 30.08.2025 (обновлено: 11:39 30.08.2025)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Утром в субботу силы российской ПВО за четыре часа сбили над Крымом 18 украинских беспилотников. Еще два дрона ВСУ ликвидировали над Смоленской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 7:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 18 БПЛА – над территорией Республики Крым, 2 БПЛА – над территорией Смоленской области", – сказано в сообщении.
В ночь на субботу были уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, всего над регионами России были ликвидированы 86 украинских дронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
